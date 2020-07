Manca ormai pochissimo al big match del San Paolo tra Napoli e Roma, posticipo della trentesima giornata di Serie A.

Arbitro dell'incontro sarà Gianluca Rocchi. Le squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco.

Il Napoli, reduce dalla sconfitta esterna sul campo dell'Atalanta, occupa attualmente il settimo posto in classifica e oggi in caso di successo potrebbe superare il Milan e agganciare proprio la Roma a quota a 48 punti.

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Roma:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Ibanez, Smalling, Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola, Kluivert, Mkhitaryan, Dzeko.

Le squadre si schierano sul terreno di gioco, è tutto pronto per l'inizio di Napoli-Roma.

1' Rocchi fischia il calcio d'inizio, primo pallone giocato dalla Roma.

3' Smalling atterra Milik. Il polacco guadagna un calcio di punizione da una mattonella interessante.

6' Scontro a centrocampo tra Demme e Mkhitaryan. Il centrocampista azzurro riceve la prima ammonizione della partita, era diffidato e salterà il prossimo incontro.

9' Intervento in ritardo di Pellegrini ai danni di Mario Rui. Il centrocampista giallorosso riceva l'ammonizione, il gioco ripartirà con un calcio di punizione per il Napoli nella metà campo avversaria.

12' Due grandi occasioni per il Napoli: gli azzurri sfiorano il goal del vantaggio prima con Callejon e poi con Fabian Ruiz, Pau Lopez però non si lascia sorprendere e risolve.

14' Napoli ancora pericoloso con Zielinski, a salvare il risultato è un altro grande intervento di Pau Lopez.

18' Prova a farsi vedere la Roma dalle parti di Meret. I giallorossi non riescono però a rendersi seriamente pericolosi.

23' Ci prova Pellegrini con un gran tiro da fuori, decisiva la deviazione di Manolas che risolve in calcio d'angolo.

27' Bell'azione del Napoli: il pallone arriva sui piedi di Callejon che si invola verso la porta ma temporeggia troppo e non riesce a concludere, risolve la difesa giallorossa.

28' Problemi per Smalling, staff medico della Roma in campo.

30' Non ce la fa Smalling, la Roma è costretta ad effettuare la prima sostituzione della partita: entra in campo Fazio.

32' Un'altra grande occasione per il Napoli: Mario Rui crossa il pallone al centro dalla corsia sinistra, Milik incorna la sfera che sbatte sulla traversa e torna in campo. Sulla ribattuta ci prova Callejon ma la sua conclusione risulta essere troppo alta e si perde sul fondo.

40' Ancora decisivo Pau Lopez su un gran tiro di Milik. Il portiere giallorosso è fino a questo momento il migliore in campo.

41' Occasione per la Roma: Pellegrini servito in area di rigore da Zappacosta va vicinissimo al goal del vantaggio.

45' Rocchi concede un minuto di recupero.

45'+1' L'arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco, le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Un buon Napoli in questo primo tempo. Agli uomini di Gattuso manca solo il goal per coronare l'ennesima prestazione di spessore: gli azzurri sfiorano il vantaggio in più di un'occasione ma gli interventi di Pau Lopez, migliore in campo fino a questo momento, salvano il risultato. Anche la Roma riesce a rendersi pericolosa in un paio di occasioni, i giallorossi però risultano essere imprecisi sotto porta. La partita resta comunque apertissima e potrebbe essere proprio un episodio a deciderla. Per il Napoli, dunque, sarà fondamentale non abbassare la guardia nei secondi 45 minuti.

Le squadre stanno facendo ritorno sul terreno di gioco, è tutto pronto per il secondo tempo di Napoli-Roma.

46' Rocchi fischia l'inizio della seconda frazione di gioco, primo pallone giocato dal Napoli.

47' Cross di Insigne che diventa un tiro, decisiva la deviazione in corner da parte di Pau Lopez.

48' Fallo di Koulibaly ai danni di Mkhitaryan. Cartellino giallo per il difensore senegalese e calcio di punizione per la Roma da una buona posizione.

54' GOAL NAPOLI: grandissimo cross di Mario Rui dalla corsia sinistra, Callejon non si fa trovare impreparato e deposita il pallone alle spalle di Pau Lopez. Risultato ora sull'1-0 in favore del Napoli.

59' Fabian Ruiz ci prova da fuori con un gran destro a giro, il pallone termina alto non di molto.

60' GOAL ROMA: Mkhitaryan firma il pareggio giallorosso con un gran tiro da fuori. Nulla può Meret sulla conclusione del centrocampista armeno, risultato ora sull'1-1.

63' Doppia sostituzione tra le fila del Napoli: fuori Manolas e Milik, dentro Maksimovic e Mertens.

65' Intervento duro di Mancini ai danni di Insigne, l'arbitro Rocchi estrae il cartellino giallo.

66' Sostituzione tra le fila della Roma: esce Kluivert, al suo posto fa il suo ingresso in campo Zaniolo.

68' Ci prova di nuovo Mkhitaryan con un gran tiro da fuori, Meret non si fa sorprendere e blocca il pallone.

69' Doppia sostituzione tra le fila del Napoli: escono Demme e Callejon, dentro Lobotka e Lozano.

73' Squadre lunghe in questa fase della partita: sia Napoli che Roma credono nella vittoria e spingono sull'acceleratore.