Alla fine giocherà domenica, come voleva il presidente Aurelio De Laurentiis e come ha imposto con un proprio provvedimento d’urgenza sull’ordine pubblico il prefetto di Napoli Claudio Palomba. Dalla Lega l’ufficialità arriverà stamattina: il derby con la Salernitana si giocherà alle 15. La partita slitterà di ventiquattr’ore e a questo punto potrà assegnare lo scudetto, visto che poco prima di scendere in campo si conoscerà il risultato di Inter-Lazio e solo un successo dei romani rinvierebbe la festa. Oggi la Lega Serie A comunicherà i nuovi orari delle gare di domenica della 32esima giornata (potrebbero variare anche altri orari oltre quello che interessa il Napoli) e di quelle della prossima, il turno infrasettimanale, la 33ª giornata. Il Napoli dovrebbe giovedì 4 maggio.