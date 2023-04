La sfida Napoli-Salernitana, inizialmente programmata per sabato, è spostata a domenica. Il weekend del 32° turno può essere decisivo per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, che potrà festeggiare il titolo in caso di vittoria nel derby campano e di mancato successo della Lazio contro l'Inter a San Siro nel match in programma sempre domenica alle 12.30.

Il Comitato di analisi sulle manifestazioni sportive (Casms) - l'organismo al quale aveva passato la palla l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale - ha dato il via libera allo spostamento, come chiesto da diverse parti. Spetta ora al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza prendere la decisione formale. Contestualmente è stata posticipata a giovedì sera anche la trasferta di Udine, originariamente prevista martedì alle 20.45.