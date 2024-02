Juventus, Roma, Torino, Lazio e Milan. Sono ormai cinque le trasferte dove il Napoli non segna. E soprattutto non vince. Anzi, perde. L’ultimo successo lontano dal Maradona risale alla gara di Bergamo con l’Atalanta all’esordio di Mazzarri in panchina. Poi quattro sconfitte e un solo pari all’Olimpico contro la squadra di Sarri. Risultato? Gli azzurri sono scivolati al nono posto a e -7 dal quarto posto. Ha problemi realizzativi la squadra partenopea. Il tecnico toscano ha provato in tutti i modi a cambiare le sortidella stagione ma niente da fare. Nada de nada. L’altra sera al Meazza la sconfitta è stata immeritata. Un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma il Milan ha avuto la forza di andare in porta con Theo Hernandez e poi ha gestito. Nella ripresa, con il 4-3-3 le possibilità di calciare dalle parti di Maignan ci sono state. Il palo finale di Simic nella sua porta ha confermato il momento no del Napoli. E alla fine ha vinto il Diavolo.

RIECCO IL BOMBER. Walter Mazzarri non molla. È convinto di poter ancora raggiungere il quarto posto. Come? Con i gol di Osimhen. Domani torna a Castel Volturno il bomber azzurro. La sconfitta nella finale di Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio sicuramente l’ha un po’ demoralizzato ma quale migliore occasione di rifarsi in questi ultimi mesi con la maglia azzurra. A partire dal match con il Genoa il puntero partenopeo ha la possibilità di fare finalmente la differenza in questa stagione. C’è stato poco a disposizione di Mazzarri.Non ha mai dimostrato di essere un grande attaccante in questo torneo. Nelle tredici gare disputate ha siglato sette reti. La media non è male ma da lui ci si aspetta molto di più. L’anno passato fece faville la davanti. Era carico al massimo e regalava perle e soprattutto successi. Non a caso vinse la classifica dei cannonieri. Oggi è impensabile potersi ripetere. Anche perché la graduatoria è comandata da Lautaro con 19 sigilli. Più dodici e soprattutto guida l’Inter in vetta alla classifica. Inutile, però, guardarsi indietro. Ora conta il presente. E il presente dice che Osimhen torna a disposizione di Mazzarri. Deve assolutamente riprendere a segnare. Lo safare. La sconfitta col Milan sembra aver dato il colpo di grazia ma mancano 15 giornate alla fine del torneo. Ci sono 45 punti a disposizione. Fino a fine febbraio ci sono le sfide a Genoa, Cagliari e Sassuolo. Poi a marzo ci saranno gli incontri casalinghi con Juventus, Torinoe Atalanta e la trasferta al Meazza con l’Inter.