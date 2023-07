DIMARO FOLGARIDA. Pareggia il Napoli la sua seconda e ultima amichevole in Trentino. Sotto una pioggia battente, gli azzurri non riescono ad avere la meglio contro la Spal e nel finale hanno rischiato anche di perdere. A prescindere dal risultato, però, Garcia ha avuto degli ottimi riscontri. Soprattutto nella ripresa quando ha mandato in campo tutti i titolarissimi. I big hanno cercato di spingere in tutti i modi ma il campo bagnato e i carichi della preparazione li hanno frenati. Di certo non si poteva pretendere chissà che cosa.