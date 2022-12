Dimaro-Folgarida, Castel di Sangro e adesso Antalya. Se in estate il Napoli ha preparato la sua prima parte della stagione in Trentino e in Abruzzo, adesso che è inverno la terza fase di lavoro si svolge in Turchia. Da ieri, infatti, la comitiva partenopea si è trasferita ad Antalya. Dove ci resterà fino al 12 dicembre per poi rientrerà al Konami Center. Spalletti vuole programmare un altro capolavoro visto cosa è successo nelle prime quindici giornate di campionato e nei gironi di Champions.