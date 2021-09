Termina sul risultato di 2-3 la sfida del Maradona tra Napoli e Spartak Mosca, valida per la seconda giornata dei gironi di Europa League. Per gli uomini di Spalletti quella di oggi è la prima sconfitta stagionale. Eppure il match è iniziato alla grande per gli azzurri, passati subito in vantaggio con Elmas dopo appena dodici secondi di gioco. I partenopei hanno dato anche l'impressione di poter dilagare, sfiorando il gol del raddoppio in più di una circostanza. Al trentesimo però vi è l'episodio che cambia la partita: l'espulsione di Mario Rui. Grazie alla superiorità numerica infatti gli ospiti cominciano a prendere coraggio e mettono alle strette la compagine napoletana. Nel secondo tempo la doppietta di Moses e il gol di Ignatov ribaltano il risultato e fanno calare il gelo su Fuorigrotta. A nulla servono gli sforzi degli azzurri (e il ritorno della parità numerica in seguito all'espulsione di Caufriez, ndr). Il gol di Osimhen al novantatreesimo infatti serve solo ad accorciare le distanze e a rendere meno pesante il passivo. Con la sconfitta di oggi il Napoli si stabilisce al terzo posto nel girone, a quota un punto. Un passo falso che non ci voleva ma che riporta con i piedi per terra i partenopei dopo uno strepitoso avvio di stagione. Sarà dunque fondamentale dimenticare in fretta lo scivolone di stasera e rialzare subito la testa, a partire dalla delicata sfida di domenica al Franchi contro la Fiorentina.

LA CRONACA DI NAPOLI-SPARTAK MOSCA

90'+11' Non c'è più tempo, Kruzliak fischia la fine delle ostilità e manda le squadre sotto la doccia. Risultato finale Napoli-Spartak Mosca 2-3. Decidono la partita la doppieta di Promes e il gol di Ignatov (per gli azzurri in rete Elmas ed Osimhen).

90'+10' Umyarow ferma il contropiede del Napoli. Ammonizione per lui e calcio di punzione in favore degli azzurri all'interno della metà campo avversaria.

90'+9' Il gioco riprende con lo Spartak in possesso del pallone.

90'+6' Problemi per Maksimenko e Sobolev in seguito ad uno scontro. Gioco momentaneamente fermo.

90'+5' I partenopei ora ci credono e spingono alla ricerca del gol del pareggio.

90'+4' GOAL NAPOLI: gli azzurri accorciano le distanze con Osimhen quando mancano due minuti alla fine della sfida. Risultato ora sul 2-3.

90'+3' Ospiti vicini al quarto gol con Sobolev, che da due passi si divora il pallone dell'1-4.

90' Sono stati concessi 6 minuti di recupero.

90' GOAL SPARTAK MOSCA: gli ospiti calano il tris con la doppietta di Promes che probabilmente mette il sigillo sulla sfida. Risultato ora sull'1-3.

89' Sostituzione tra le fila dello Spartak: fuori Bakaev, dentro Lomovitskiy.

84' Manolas stende Lucas Ayrton che resta a terra indolenzito. Ammonizione per il difensore azzurro e calcio di punizione in favore dello Spartak all'interno della metà campo azzurra.

82' Caufriez stende Osimhen e riceve il secondo cartellino giallo e dunque il rosso. Ristabilita la parità numerica. Il gioco riprenderà con un calcio di punizione in favore del Napoli da buona posizione.

81' Ultima sostituzione tra le fila del Napoli: fuori Elmas, dentro Ounas.

80' GOAL SPARTAK MOSCA: gli ospiti la ribaltano e trovano la rete del vantaggio con il neoentrato Ignatov. Risultato ora sull'1-2.

77' Lucas Ayrton stende Lozano sulla corsa, ammonizione per lui e calcio di punzione in favore del Napoli all'interno della metà campo avversaria.

75' Continuano a spingere gli ospiti che conquistano l'ennesimo calcio d'angolo.

74' Un cambio anche tra le fila del Napoli: fuori Politano, dentro Lozano.

73' Sostituzione tra le fila dello Spartak: fuori Litvinov, dentro Ignatov.

72' Lo Spartak prova a farsi vedere in zona d'attacco e conquista un calcio d'angolo.

70' Fase concitata dell'incontro con entrambe le squadre disposte a lottare su ogni pallone. Partita che sembra aperta a questo punto a qualsiasi risultato.

67' Gli azzurri trovano il gol del vantaggio con un gran colpo di testa di Manolas, Kruzliak è costretto però a fermare tutto a causa di un fuorigioco. Nulla di fatto, il risultato rimane sull'1-1.

65' Caufriez in ritardo su Osimhen, ammonizione per lui e calcio di punzione in favore del Napoli da una posizione defilata ma interessante.

64' Promes prova ancora a seminare il panico all'interno dell'area di rigore azzurra, decisivo in questo caso l'intervento di Di Lorenzo.

60' Provano a reagire gli azzurri e conquistano un corner.

58' Nuovamente pericolosi gli ospiti in zona d'attacco, Napoli in difficoltà in questa fase dell'incontro.

56' Insiste lo Spartak che conquista un altro calcio d'angolo.

55' GOAL SPARTAK MOSCA: gli ospiti trovano la rete del pareggio sugli sviluppi del corner con Promes. Risultato ora sull'1-1, tutto da rifare per il Napoli.

54' Spartak in zona d'attacco: la formazione russa conquista un calcio d'angolo.

50' Ospiti che provano a sfruttare la superiorità numerica, non si scompongono gli azzurri.

46' Kruzliak fischia l'inizio della ripresa, primo pallone giocato dallo Spartak.

Ci saranno due cambi tra le fila del Napoli: fuori Zielinski e Petagna, dentro Anguissa ed Osimhen.

Le squadre fanno ritorno sul terreno di gioco, è tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per il secondo tempo di Napoli-Spartak Mosca.

45'+10' Kruzliak fischia la fine del primo tempo, le squadre tornano negli spogliatoi a riposo sul risultato di 1-0 in favore del Napoli. Decide la partita fino a questo momento il gol di Elmas dopo appena dodici secondi di gioco.

45'+7' Dopo aver consultato il VAR, il signor Kruzliak torna sui suoi passi ed annulla il calcio di rigore. Il gioco riprenderà con il Napoli in possesso del pallone.

45'+4' Contatto tra Politano e Promes all'interno dell'area di rigore azzurra, Kruzliak indica il dischetto: calcio di rigore in favore dello Spartak.

45'+3' Litvinov prova a sorprendere Meret da fuori area, il pallone si perde sul fondo.

45'+2' Primo cambio tra le fila dello Spartak: fuori Ponce, dentro Sobolev.

45'+1' Litvinov stende Zielinski sulla corsa, ammonizione per lui e calcio di punizione in favore del Napoli.

45' Sono stati concessi 5 minuti di recupero.

42' Duro scontro di gioco tra Ponce e Manolas, ammonizione per l'attaccante dello Spartak e calcio di punzione in favore del Napoli.

41' Prima sostituzione tra le fila del Napoli: fuori Insigne, dentro Malcuit.

41' Ospiti che provano a farsi vedere dalle parti di Meret e conquistano un corner.

40' Lucas ci prova da fori area, conclusione murata da Manolas.

37' Prima vera occasione per gli ospiti: Bakaev prova a seminare il panico all'interno dell'area di rigore azzurra e tenta la conclusione verso la porta di Meret, decisiva una deviazione da parte della retroguardia partenopea.

35' Azzurri vicinissimi ancora una volta al gol del raddoppio sugli sviluppi di una bell'azione. In questo caso però Zielinski si divora letteralmente il pallone del 2-0.

30' Dopo aver consultato il VAR, il signor Kruzliak mostra il cartellino rosso a Mario Rui per un intervento ai danni di Moses. Napoli in inferiorità numerica.

27' Provano gli ospiti a farsi vedere in zona d'attacco, la retroguardia azzurra non si scompone.

22' Non si intendono Meret e Manolas: il difensore greco regala allo Spartak un calcio d'angolo.

20' Napoli travolgente: ennesima azione degna di nota dei partenopei che sfiorano ancora il gol del raddoppio, questa volta con Di Lorenzo. Decisivo l'intervento di Maksimenko che riesce a metterci una pezza e risolve in due tempi.

18' Capovolgimento di fronte con gli azzurri nuovamente pericolosi con Petagna. Decisiva una deviazione in corner da parte della retroguardia avversaria.

17' Ospiti in zona d'attacco: la formazione russa conquista il suo primo calcio d'angolo.

16' Lucas messo giù da Politano, calcio di punzione in favore dello Spartak da una posizione interessante.

15' Il gioco riprende con lo Spartak in possesso del pallone.

13' Problemi per Dzhikiya dopo uno scontro di gioco con Petagna, gioco momentaneamente fermo.

11' C'è solo il Napoli in campo: altra grande azione dei partenopei che sfiorano il gol del raddoppio con Petagna, pallone in corner.

7' Azzurri che si mantengono costantemente in zona dattacco e conquistano due calci d'angolo consecutivi.

5' Continuano a spingere gli uomini di Spalletti, Spartak in evidente difficoltà.

1' GOAL NAPOLI: azzurri subito in vantaggio con Elmas dopo soli quattordici secondi. Risultato ora sull'1-0 e partita in discesa per i partenopei.

1' La partita è iniziata.

Squadre in campo. È tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per il calcio d'inizio di Napoli-Spartak Mosca.

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko, Caufriez, Gigot, Dzhikiya, Moses, Litvinov, Bakaev, Umyarow, Lucas, Ponce, Promes.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Politano, Petagna, Insigne.

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Spartak Mosca:

È tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per la sfida tra Napoli e Spartak Mosca, valida per seconda giornata dei gironi di Europa League. Le squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco. Calcio d'inizio alle 18:45, arbitro designato per l'incontro è lo slovacco Ivan Kruzliak.