Il Napoli si è ritrovato questa mattina al Training Center dopo il ko di ieri sera al San Paolo per 2-1 contro il Bologna. Ancelotti ha stabilito che il gruppo, poi, rimarrà in ritiro a partire da mercoledì per preparare il match contro l'Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al Friuli alle ore 18.