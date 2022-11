In programma domani pomeriggio allo Stadio Diego Armando Maradona la sfida tra Napoli e Udinese, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A (l'ultima prima della pausa per i Mondiali in Qatar, ndr). Calcio d'inizio alle ore 15.00, arbitro designato per l'incontro è il signor Ayroldi.

IL PUNTO SUGLI AZZURRI

Ormai è difficile trovare le parole giuste per descrivere il cammino dei partenopei in questa stagione. Strabiliante il percorso degli uomini di Spalletti fin qui. Il Napoli infatti è primissimo nella classifica di Serie A a quota 38 punti (con ben otto lunghezze di vantaggio su Lazio e Milan, ndr). I campani vengono da ben dieci vittorie consecutive e domani al Maradona contro l'Udinese hanno la possibilità di arrivare alla pausa per i Mondiali nel migliore dei modi, chiudendo magistralmente questa prima parte di campionato. In vista della sfida contro i friulani, mister Spalletti dovrà nuovamente fare a meno dell'infortunato Kvaratskhelia. Al posto del georgiano agirà uno tra Raspadori ed Elmas. In difesa ci sono due ballottaggi: il primo riguarda Ostigard e Juan Jesus, il secondo Olivera e Mario Rui. In attacco si rivede Lozano dal primo minuto, dopo la buona prestazione da subentrato nell'ultima partita di campionato contro l'Empoli (decisa con un gol ed un assist, ndr).

IL PUNTO SUI FRIULANI

Gli uomini di Sottil, dopo un ottimo avvio di stagione, hanno man mano perso la costanza iniziale. I bianconeri occupano attualmente l'ottavo posto nella classifica di Serie A a quota 24 punti. Un bottino comunque niente male per una squadra che fin qui ha dimostrato di poter lottare per un piazzamento europeo, con il pensiero ovviamente alla Conference League, indubbiamente la più abbordabile per l'Udinese. In vista della sfida di Fuorigrotta, il tecnico Sottil si affiderà senza dubbio ai suoi titolarissimi, per provare ad arginare un Napoli che quest'anno sembra non avere rivali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-UDINESE

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Raspadori.

UDINESE (3-5-2): Silvestri, Perez, Bijol, Nuytinck, Ehizibue, Lovric, Walace, Pereyra, Ebosse, Beto, Deulofeu.