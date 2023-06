Il padel in Campania prende forma e sostanza anche al coperto. È stato infatti inaugurato a Nola il Palapadel, la prima struttura indoor dotata di 4 campi con uscite regolamentari per ospitare campionati nazionali ed internazionali. Palestra, area relax, bar, shop, ampio parcheggio, ben 22 spogliatoi tecnologici. Facilmente raggiungibile, uscita autostrada Nola in via Croce del Papa 12/14.

“L’idea è nata da un progetto precedente a Palma Campana, ora abbiamo lanciato il Palapadel a Nola che è già il fiore all’occhiello tra i campi indoor della Campania perchè le uscite regolamentari ci permetteranno di ospitare tutti i più grandi tornei nazionali ed internazionali” – spiega Luigi Marino, fondatore del progetto”.

Salvatore Lauri gestore Palapadel Nola aggiunge: “Ci sono tutti i confort e i servizi giusti per i giocatori di padel. Dalle docce, agli spogliatoi ampi e personalizzati oltre che tecnologici, un’area dedicata al fitness e al benessere. E’ facilmente raggiungibile da tutte le zone della Campania.

All’inaugurazione si sono esibiti campioni argentini del calibro di Tolito Aguirre che ha dato spettacolo con bandeja, vibora ed uscite da parete oltre che dal campo a recuperare i per 3 degli avversari: “Sono felice di aver preso parte a questo evento in un centro sportivo all’avanguardia, perchè il futuro in Campania del padel sarà prettamente indoor ed il Palapadel di Nola è uno tra i più belle e confortevoli in cui abbia giocato e visto nella mia carriera da atleta”.