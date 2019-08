Il campionato del Nola, il secondo di fila in Serie D, comincia in trasferta, fuori regione. Quest’anno si parte dalla Sicilia, dove domani alle ore 15 i bianconeri faranno il loro esordio all’Aldo Campo di Ragusa contro il Marina. Non saranno della trasferta gli attaccanti Cappiello e Serrano e centrocampisti Cardone e Catavere. Di seguito i 20 convocati di mister Esposito:

Portieri: Capasso, Anatrella; difensori: Guarro, Mileto, Gargiulo, Raimondi, Reale, Marrella, Sannia S.; centrocampisti: Langella, Calise, Gaye, Di Costanzo, Todisco; attaccanti: Esposito, Stoia, Di Caterino, Giliberti, Chiacchio.