Si è allenato di mattina il Napoli. L’ha fatto sotto gli occhi di Aurelio De Laurentiis. La squadra, reduce dalla serata per la prima del film sullo scudetto, si è ritrovata a Castel Volturno per cominciare a preparare la sfida di lunedì sera contro l’Udinese.Calzona, che si è presentato regolarmente al centro sportivo, ha dovuto fare a meno di Juan Jesus. Il brasiliano ha svolto personalizzato in palestra. Sicuramente per un problema muscolare. Le sue condizioni saranno valutate ma se non ce la dovesse fare sarebbe pronto Ostigard alfianco di Rrahmani. Sta recuperando Gollini. Il portiere ha svolto metà seduta col gruppo mentre nell’altra metà ha lavorato da solo in campo. Continue le terapie Zielinski che salterà sicuramente la partita contro l’Udinese. Un peccato visto che in Friuli ha conosciuto il calcio italiano prima di trasferirsi ad Empoli. Per il resto il gruppo è completo. Calzona potrebbe riconfermare a grandi linee la stessa formazione che ha pareggiato contro la Roma domenica scorsa. Da capire se Ngonge comincerà dall’inizio o siederà di nuovo in panchina.