"La società sportiva Lazio Nuoto, leggendo attentamente le disposizioni del governo, ascoltando la crescente preoccupazione dei suoi atleti e dei loro familiari e valutando il fatto che ci troviamo di fronte a una situazione sanitaria eccezionale, senza precedenti, dopo una lunga riflessione ha chiesto formalmente alla Federazione Italiana Nuoto di rinviare il match di domani con il Brescia. In caso di risposta negativa ha inoltre comunicato che non si recherà comunque nella città lombarda". Questo si legge in una nota della Lazio Pallanuoto, attesa dalla sfida del massimo campionato nella piscina dell'An Brescia domani alle ore 18. "Una decisione maturata con estrema difficoltà, con l'amarezza di chi ama questo sport e nel pieno rispetto nei confronti della Federazione e della società An Brescia, con i quali c'è e ci sarà sempre un ottimo rapporto ed alle quali erano state gia' anticipate le nostre perplessità" si legge ancora. "L'Italia ha preso provvedimenti drastici come l'invito ad adottare misure restrittive per la popolazione, la chiusura delle scuole, il divieto di manifestazione pubbliche e, in particolare, il rispetto in via generale del metro di distanza da altri soggetti; condizioni che entrano necessariamente in conflitto con uno sport di contatto come la pallanuoto, da svolgersi peraltro all'interno di una piscina. Nel caso di specie, poi, nella regione che più di altre è stata colpita dal virus;

non a caso proprio a Brescia il match di Euro Cup con l'Eger è stato rinviato" dice ancora la nota. "Comprendiamo che la decisione possa creare un precedente e sappiamo che la stessa possa portare la Federazione ad ipotizzare di prendere provvedimenti contro la Lazio, già da mesi alle prese con una situazione societaria non facile - spiega il presidente Massimo Moroli - ma le richieste pressanti di genitori e parenti dei più giovani non possono rimanere inascoltate, la salute dei nostri ragazzi e delle persone a loro care viene prima di tutto e in una famiglia come la Lazio non può essere, anche solo potenzialmente, messa in pericolo".

Domani è in programma la 17ª giornata del campionato di Serie A1, tutto a porte chiuse: per il Posillipo derby in casa di Salerno, per la Canottieri testacoda a Casoria contro la Pro Recco. Ecco il programma completo: Trieste-I. Genova Quinto 14-13, domani Cc Napoli-Pro Recco (ore 15), Cc Ortigia-Rn Savona (ore 15), An Brescia-Ss Lazio (ore 18), Salerno-Posillipo (ore 18), Rn Florentia-Sport Management (ore 18), Roma Nuoto-Telimar (ore 18).

La classifica: Pro Recco 45, Brescia 39, Ortigia 36, Sp. Management 31, Savona 25, Trieste 23, Salerno 21, Roma Nuoto 20, I. Genova Quinto 18, Rn Florentia 15, Ss Lazio 14, Cn Posillipo 9, Telimar 5, Cc Napoli 4.