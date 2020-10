NAPOLI. In attesa dell'inizio del campionato di serie B maschile di volley, programmato per il fine settimana tra il 7 e 8 novembre, in casa Rione Terra Volley Pozzuoli, proseguono gli allenamenti in vista dell'esordio stagionale previsto per capitan Conte e compagni con l'atteso derby con la Sacs Napoli.

Queste le parole di coach Costantino Cirillo sul momento del team flegreo gialloblu: «Dopo il primo mese di lavoro la squadra sta trovando gli equilibri giusti, che ci devono permettere di affrontare un campionato di alto livello: i giovani Puglia, Mueck e De Gregorio si sono integrati benissimo nel gruppo. Dopo un primo periodo dove le priorità erano ritrovare uno standard fisico buono (tutti i giocatori erano fermi causa "lockdown" da marzo, ndr) ovviamente ora stiamo lavorando sugli aspetti tecnici e soprattutto sulle intese tra gli schiacciatori e i nostri palleggiatori».

«Finalmente da giovedi - continua Cirillo - della settimana scorsa siamo tornati nella nostra casa, il palazzetto Errico a Pozzuoli, dopo un mese di allenamenti al Rosso Maniero di Fuorigrotta. Sono convinto che abbiamo integrato la squadra con innesti che sanno come affrontare un campionato di alto livello (Guancia, Di Florio e Flaminio): abbiamo una rosa equilibrata e questo deve essere il nostro punto di forza per far bene».