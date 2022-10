Non si ferma più il Napoli di Luciano Spalletti, sempre più primo sia nella classifica del campionato italiano sia in quella del girone A di Champions. Oggi "solo" quattro gol all'Ajax. La settimana scorsa erano stati sei. Sono comunque bastati per archiviare la pratica (4-2 il risultato finale al Maradona, ndr) e staccare il pass per gli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie con ben due giornate d'anticipo. Un risultato storico per la formazione partenopea, che non si pone limiti e continua a vincere e a convincere sia in suolo nazionale che in suolo internazionale. Un avvio di stagione straordinario quello degli azzurri, ma ora sarà fondamentale mantenere lo standard e proseguire sulla strada intrapresa. L'annata è ancora lunga e complicata, ma i presupposti per fare bene ci sono tutti. Questo Napoli vince e diverte, c'è poco da dire. Testa bassa e pedalare dunque, con la consapevolezza che chi ben comincia è già a metà dell'opera.

LA CRONACA DI NAPOLI-AJAX

90'+5' Zwayer fischia la fine delle ostilità. Risultato finale Napoli-Ajax 4-0. Decidono la sfida le reti di Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia ed Osimhen. Per gli olandesi in gol Klaassen e Bergwijn. Grazie alla vittoria di oggi gli azzurri si qualificano agli ottavi di finale di Champions League con due giornate d'anticipo.

90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero.

89' GOAL NAPOLI: pasticcio difensivo dell'Ajax, ne approfitta Osimhen che chiude la partita. Risultato ora sul 4-2 in favore degli azzurri.

89' Ultimo cambio tra le fila del Napoli: fuori Zielinski, dentro Gaetano.

87' Ajax galvanizzato: gli olandesi ora ci credono e si riversano nella metà campo azzurra alla ricerca del gol del pareggio.

84' Osimhen si divora il gol del 4-2 a tu per tu con Pasveer. Nulla di fatto.

83' GOAL AJAX: dagli undici metri si presenta Bergwijn che non sbaglia e accorcia le distanze. Risultato ora sul 3-2.

81' Ingenuità di Juan Jesus e calcio di rigore in favore dell'Ajax.

77' Doppia sostituzione tra le fila del Napoli: fuori Lozano e Kvaratskhelia, dentro Politano ed Elmas.

75' Ajax che tenta gli ultimi affondi della partita, senza però dare la seria sensazione di poter far male alla retroguardia azzurra.

67' Continuano ad attaccare i partenopei. Ajax costretto nella propria metà campo.

62' GOAL NAPOLI: dagli undici metri si presenta Kvaratskhelia, che non sbaglia e deposita in rete il pallone del 3-1.

60' Calcio di rigore in favore del Napoli. Gli azzurri hanno la possibilità di portarsi nuovamente sul doppio vantaggio.

56' Il gol subito ha risvegliato gli uomini di Spalletti, che ora provano a riprendere in mano le redini del match.

53' Ndombele prova la conclusione dal limite. Pallone fuori di un soffio.

50' Un altro cambio tra le fila degli azzurri: fuori Raspadori, dentro Osimhen.

49' Prima sostituzione tra le fila del Napoli: fuori Anguissa, dentro Ndombele.

49' GOAL AJAX: gli olandesi partono forte e accorciano le distanze con il colpo di testa di Klaassen. Risultato ora sul 2-1.

46' Zwayer fischia l'inizio della ripresa, primo pallone giocato dagli ospiti.

Le squadre fanno ritorno sul terreno di gioco. È tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per il secondo tempo di Napoli-Ajax.

45'+2' Zwayer fischia la fine del primo tempo. Le squadre tornano negli spogliatoi a riposo con il punteggio sul 2-0 in favore del Napoli. Decidono la sfida fino a questo momento i gol di Lozano e Raspadori. Risultato giusto per quello che si è visto in campo nel corso della prima frazione di gioco.

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero.

40' Fase di gioco più equilibrata dopo il dominio del Napoli in avvio di gara. Gli azzurri provano a gestire il risultato per arrivare all'intervallo senza subire gol. Gli olandesi invece provano non senza difficoltà a dimezzare lo svantaggio e a riaprire dunque la sfida.

33' Ammonito anche Sachez. Calcio di punizione in favore del Napoli all'interno della metà campo avversaria.

31' Lozano sembra in grado di proseguire la sfida e il gioco riprende.

30' Problemi per Lozano, gioco momentaneamente fermo.

28' Taylor sfrutta una disattenzione di Kim e calcia verso la porta. Il pallone colpisce la parte esterna della rete e termina dunque sul fondo.

27' È Taylor il primo a finire sulla lista dei cattivi: il centrocampista dell'Ajax riceve il cartellino giallo.

25' Insistono i lancieri in zona d'attacco, senza però riuscire a far male alla difesa azzurra.

20' Ajax in evidente difficoltà: gli olandesi sono costretti ad alzare il baricentro, ma è palese che così facendo ci sia il rischio di subire l'imbarcata.

16' GOAL NAPOLI: gli azzurri raddoppiano con Raspadori, servito ottimamente dal solito Kvaratskhelia. Risultato ora sul 2-0 in favore dei partenopei.

14' Eccezionale giocata di Kvaratskhelia e Napoli vicino al gol del raddoppio con Lozano. Partita fin qui bellissima.

13' Errore clamoroso di Kudus, che si divora il gol del pareggio a tu per tu con Meret.

9' Ajax due volte vicino al pareggio: prima Meret dice di no a Bergwijn con una grande parata, poi Alvarez spara a lato. Nulla di fatto.

8' Ajax che prova a rialzare la testa e a reagire. La retroguardia azzurra non si scompone.

4' GOAL NAPOLI: strepitoso avvio di gara da parte degli azzurri, che passano subito in vantaggio con Lozano. Risultato ora sull'1-0 in favore dei partenopei.

1' Zwayer fischia l'inizio delle ostilità, primo pallone giocato dal Napoli.

Squadre in campo, è tutto pronto al Maradona per il calcio d'inizio di Napoli-Ajax.

AJAX (4-3-3): Pasveer, Sanchez, Timber, Blind, Ughelumba, Klaassen, Alvarez, Taylor, Berghius, Kudus, Bergwijn.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Ajax:

È tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per la sfida di ritorno di Napoli-Ajax, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Le squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco. Calcio d'inizio alle 18.45, arbitro designato per l'incontro è il tedesco Zwayer.