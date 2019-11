Ritorno in vasca alla Piscina Scandone per la prima squadra di pallanuoto del CN Posillipo che domani alle 20 ospiterà gli avversari della RN Savona. Periodo complicato per la compagine allenata da Roberto Brancaccio che sabato ha subìto la sconfitta proprio alla Scandone, contro la Pro Recco. I rossoverdi saranno ancora orfani sia di Giuliano Mattiello, che sconta la seconda della due giornate di squalifica rimediate nella trasferta contro la SS Nuoto Lazio e di Massimo Di Martire.