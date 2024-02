Ed ecco Calzona a Cagliari, alla prova del campionato che vede il Napoli lontano dalla prossima Champions, quel traguardo del quarto/quinto posto che la galoppata del Bologna e la corsa dell’Atalanta rendono proibitivo. L’importante per il nuovo allenatore, grande tattico ai tempi di Sarri e Spalletti, è restituire agli azzurri identità, giocò e aggressività. Se Calzona riuscirà a rimettere a galla la squadra dello scudetto, con tutta probabilità sarà l’allenatore del Napoli futuro. E se oltre alle doti di stratega, Calzona mostrerà la personalità adeguata a condurre una formazione di vertice, è possibile che De Laurentiis vinca un’altra scommessa sulla scelta di un tecnico tutto da scoprire.

Cagliari è una tappa dura per la classifica dei sardi, penultimi e impegnati in una battaglia senza soste, con un bottino casalingo da rinforzare, risorsa principale della squadra di Ranieri (15 punti in casa, 4 fuori), e per le battute a vuoto del Napoli in trasferta, un punto nelle ultime cinque gare fuori casa (0-0 con la Lazio), l’ultima vittoria risale a tre mesi fa (2-1 a Bergamo).

Equilibrio precario del match tra il Cagliari a caccia di punti vitali e il Napoli alla ricerca di se stesso. Le motivazioni dei padroni di casa sembrano superiori, ogni loro partita è la partita della vita per evitare la retrocessione, tuttavia la formazione di Ranieri (con l’ex azzurro Gaetano, in prestito, due volte in gol) deve inventarsi squadra di combattimento, forzando la propria natura più squisitamente tecnica. Il Cagliari è reduce da due batoste casalinghe, 1-3 con la Lazio, 1-2 col Torino. Non giocherà con animo sereno.

E, allora, il destino del confronto è tutto nella testa e nei piedi del Napoli che ha, sulla carta, la capacità di prendersi il match ora che è tornato Osimhen e in Sardegna potrebbe esserci Zielinski che resta un gran giocatore al di là dei limiti caratteriali. La sensazione è che potranno dare molto le seconde linee, finora considerate approssimative, e si parla soprattutto di Lindstrom e Traore con l’energia dei ventiquattro anni e la voglia di conquistarsi un ruolo nella squadra campione d’Italia.

Nel ritorno al 4-3-3 Politano è un punto fermo a destra (Ngonge indisponibile), ma il Napoli ha valide alternative offensive (Raspadori, Simeone e i già citati Lindstrom e Traore) per forzare le sorti della sfida oltre all’accoppiata Osimhen-Kvaratskhelia. Il Cagliari ha la penultima difesa del campionato (46 gol incassati). Ci sarà Mazzocchi per Di Lorenzo squalificato. Il turno di stop farà bene al capitano, in calo dopo troppe partite, e per il ragazzo napoletano si tratterà di domare la foga spesso pericolosa. Il crescendo di condizione di Anguissa assicurerà maggiore solidità al centrocampo e consentirà a Lobotka, pupillo di Calzona nella nazionale slovacca, di essere il play applaudito nella stagione dello scudetto.

Il Cagliari ha “vecchie volpi” per colpire, il peruviano Lapadula, 34 anni, e lo svettante Pavoletti, 36 anni, ma attenzione alle improvvisazioni dell’angolano Luvumbo e agli inserimenti di Nicolas Viola, perno offensivo del 4-3-1-2 di Ranieri. Però solo una difesa addormentata potrebbe offrire vantaggi al Cagliari.