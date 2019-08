Tramite un comunicato ufficiale, il Rione Terra annuncia che partirà domani il raduno della squadra per la nuova stagione, presso la Schiana Arena: «Ufficiale. È tutto pronto in casa Rione Terra Calcio. La squadra del presidente Sergio Di Bonito si radunerà domani alle 18 in quella che sarà la sua nuova casa: la nuovissima Schiana Arena, nuovo complesso sportivo sito al confine tra Bacoli e Pozzuoli, esattamente in via Omero 12 Bacoli (Zona Arco Felice Vecchio), dotato di un campo regolamentare in erba sintetica di ultima generazione, spogliatoi, palestre e zone relax e comfort. Patron della struttura Gennaro Esposito, ex portiere dei diavoli rossi, nonché fondatore e referente della scuola calcio Campania Puteolana che a partire da quest'anno fungerà da cantera per il Rione Terra Calcio. Il nuovo corso targato mister Tiziano Montefusco con il DS Carmine Ennio sta per iniziare: siamo pronti!»