Nulla da fare per Jasmine Paolini nella finale del Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale ospitato dalla terra rossa parigina. La 28enne tennista toscana, n.15 WTA e 12esima testa di serie, gia' certa di salire al numero 7 del ranking da lunedi', si e' arresa in due set a Iga Swiatek: la fuoriclasse polacca, n.1 della classifica mondiale e del tabellone, si e' imposta in due set con il punteggio di 6-2 6-1. Per Swiatek si tratta del quarto successo a Parigi, il terzo consecutivo. In coppia con Sara Errani, Paolini tornera' in campo domani (ore 11.30) per sfidare nella finale del doppio la coppia formata dalla statunitense Coco Gauff e della ceca Katerina Siniakova.