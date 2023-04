La grande attesa: anche se non dipenderà soltanto dal Napoli, almeno domani. Tutto dipenderà dalla partita precedente quella degli azzurri, Inter-Lazio. Ma questo non impedisce minimamente i preparativi. Anche quello allo stadio, seppur “inutili” ai fini scudetto, saranno comunque validi per festeggiare l’eventuale vittoria, e a mali estremi celebreranno uno scudetto che arriverebbe qualche giorno dopo. La parola d’ordine è una e una sola. Si festeggerà al Maradona, solo e soltanto nel giorno in cui ci sarà certezza.