43' Azzurri vicinissimi al raddoppio con Politano che, servito ottimamente da Di Lorenzo in buona posizione, deposita il pallone a lato da due passi.

41' Sampdoria che pare aver accusato il colpo: blucerchiati in difficoltà costretti nella propria metà campo.

37' Continua a spingere il Napoli e conquista un altro calcio d'angolo.

35' GOAL NAPOLI: gli azzurri passano meritatamente in vantaggio con il sinistro di Fabian Ruiz che fulmina Audero da fuori area. Risultato ora sull'1-0 in favore dei partenopei.

33' Napoli nel complesso più pericoloso, agli azzurri come spesso accade manca la precisione in fase di finalizzazione.

30' Ritmi alti in questo primo tempo con le due squadre che si stanno affrontando a viso aperto.

25' Napoli pericoloso con un'iniziativa personale di Insigne che ci prova con il suo classico tiro a giro. Audero si allunga e devia il pallone in calcio d'angolo.

24' Alla battuta del calcio piazzato va Candreva, pallone alto sopra la traversa.

23' Ripartenza Sampdoria: Manolas stende Gabbiadini al limite dell'area di rigore azzurra, ammonizione per lui e calcio di punizione per i padroni di casa da un'ottima posizione.

22' Partenopei pericolosi sugli sviluppi di un calcio di punizione all'interno della metà campo avversaria: mischia in area di rigore e retroguardia blucerchiata che rischia l'autorete. Nulla di fatto.

21' Bella ripartenza del Napoli che permette agli azzurri di conquistare un corner.

16' Provano a farsi vedere anche i padroni di casa che si mantengono in zona d'attacco conquistando quattro calci d'angolo consecutivi.

13' Insistono gli uomini di Gattuso in zona d'attacco e conquistano il primo calcio d'angolo della partita.

10' Più Napoli che Sampdoria fino a questo momento: i partenopei provano a fare la partita, i blucerchiati invece cercano di sfruttare le ripartenze e gli spazi concessi dagli ospiti.

8' Napoli che alza ritmi e baricentro azzurri più aggressivi negli ultimi minuti.

5' Primo squillo azzurro: buon lavoro sulla corsia destra da parte di Politano che cerca e trova Zielinski al centro dell'area di rigore avversaria, il centrocampista polacco ci prova di prima intenzione ma non colpisce bene il pallone e spara a lato.

4' Alla battuta del calcio piazzato va proprio Gabbiadini che però centra in pieno la barriera.

3' Steso Gabbiadini, calcio di punizione in favore dei padroni di casa da una mattonella interessante.

1' Valeri fischia l'inizio delle ostilità, primo pallone giocato dalla Sampdoria.

Le squadre fanno ingresso sul terreno di gioco, è tutto pronto a Marassi per il calcio d'inizio di Sampdoria-Napoli.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Candreva, Thorsby, Damsgaard, Jankto, Quagliarella, Gabbiadini.

Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-Napoli:

È tutto pronto al Marassi di Genova per la sfida tra Sampdoria e Napoli, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono già in campo per la fase di riscaldamento. Calcio d'inizio alle 15.00, arbitro designato per l'incontro è il signor Valeri.