IL COMMENTO

'Monday Night' all'insegna dello spettacolo quello tra Sampdoria e Napoli: gli azzurri partono benissimo e dopo 16 minuti dal fischio d'inzio si ritrovano già a condurre per 0-2 grazie alle reti di Milik ed Elmas. I liguri soffrono fino al venticinquesimo minuto ma poi rientrano in partita con il grandissimo goal di Fabio Quagliarella. Nella ripresa i blucerchiati rialzano la testa e, trascinati dall'attaccante stabiese, trovano il pareggio con il rigore guadagnato proprio dal numero 27 e messo a segno da Gabbiadini. Il Napoli non ci sta e non molla, il 2-2 appare come una beffa per gli uomini di Gattuso che cercano subito di riprendere per mano le redini del match e, grazie alla prima rete in maglia azzurra di Diego Demme, si portano nuovamente in vantaggio. Ultimi minuti di grande sofferenza per i partenopei che devono contenere l'arrembaggio dei blucerchiati che hanno il merito di crederci fino alla fine. A chiudere i giochi ci pensa Mertens che nel recupero trova un gran goal e spegne ogni residua speranza di rimonta per i liguri. Un'altra buona prestazione quella del Napoli che sembra finalmente 'guarito' come direbbe il tecnico, Gattuso. Dopo le due vittorie con Lazio e Juventus era fondamentale superare l'esame Sampdoria per allontanare la crisi e ritrovare costanza nei risultati e in termini di gioco. Gli azzurri occupano ora il decimo posto in classifica a quota 30, la zona Europa dista ora solo 2 punti. Da domani si tornerà a lavoro a Castel Volturno per preparare i prossimi impegni: domenica al San Paolo arriva il Lecce, reduce dalla vittoria schiacciante per 4-0 ai danni del Torino, mercoledì prossimo invece Insigne e compagni sono attesi al Meazza dove affronteranno l'Inter per la semifinale d'andata di Coppa Italia. L'esito dei prossimi appuntamenti saprà dire molto sulle ambizioni della compagine napoletana in questa stagione.

LE PAGELLE DI SAMPDORIA-NAPOLI

Sampdoria

Audero 5

Thorsby 6

Tonelli 6.5

Colley 5.5

Augello 6

Ramirez 6.5 (Maroni 5.5)

Ekdal 6.5

Linetty 6.5

Jankto 6 (Vieira S.V.)

Gabbiadini 6.5

Quagliarella 7.5 (Bonazzoli 5.5)

Napoli

Meret 6

Hysaj 5.5

Manolas 6

Di Lorenzo 6

Mario Rui 5.5

Elmas 6.5 (Politano S.V.)

Lobotka 6.5 (Demme 7)

Zielinski 6

Callejon 6 (Mertens 6.5)

Milik 7

Insigne 6.5

TUTTI I RISULTATI DELLA VENTIDUESIMA GIORNATA DI SERIE A

Bologna-Brescia 2-1

Cagliari-Parma 2-2

Sassuolo-Roma 4-2

Juventus-Fiorentina 3-0

Atalanta-Genoa 2-2

Milan-Verona 1-1

Lazio-Spal 5-1

Lecce-Torino 4-0

Udinese-Inter 0-2

Sampdoria-Napoli 2-4

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A

1 Juventus 54

2 Inter 51

3 Lazio 49

4 Atalanta 39

5 Roma 39

6 Cagliari 32

7 Parma 32

8 Milan 32

9 Verona 30

10 Napoli 30

11 Bologna 30

12 Torino 27

13 Sassuolo 26

14 Fiorentina 25

15 Udinese 24

16 Sampdoria 20

17 Lecce 19

18 Genoa 16

19 Brescia 15

20 Spal 15

LA CRONACA DI SAMPDORIA-NAPOLI

Allo stadio Marassi di Genova va in scena il posticipo della ventiduesima giornata di campionato della Lega Serie A TIM. In campo per il "Monday Night" Sampdoria e Napoli. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitro del match sarà il signor La Penna di Roma.

I blucerchiati, reduci dal pareggio interno con il Sassuolo, con Ranieri in panchina sono riusciti ad allontanarsi dalla zona retrocessione, occupano ora il sedicesimo posto in classifica a quota 20 punti.

Il tecnico dei liguri dovrà fare a meno di Bereszynski, al suo posto giocherà Thorsby dal primo minuto. Nessun'altra novità nella formazione mandata in campo dai padroni di casa.

In casa Napoli, le vittorie contro Lazio e Juventus hanno riportato entusiasmo all'interno dell'ambiente. I partenopei occupano attualmente l'undicesimo posto nella graduatoria di Serie A con 27 punti raccolti in 21 giornate. Dopo i passi falsi di Roma, Atalanta e Milan una vittoria oggi potrebbe rilanciare gli uomini di Gattuso verso le zone nobili della classifica.

Il tecnico calabrese recupera Koulibaly e Mertens, entrambi convocati, che partiranno dalla panchina. Ritorna a disposizione anche Allan, ritornato dal Brasile dopo la nascita del figlio. Demme è influenzato, al suo posto Ringhio si affida ad Elmas. Lobotka ha vinto il ballottaggio con Fabian Ruiz ed è tra i titolari della gara. Ancora panchina invece per Lozano.

Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-Napoli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Thorsby, Tonelli, Colley, Augello, Ramirez, Ekdal, Jankto, Linetty, Gabbiadini, Quagliarella.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

Tutto pronto allo stadio Marassi, le squadre si schierano in campo, si attende solo il fischio d'inizio di La Penna.

1' L'arbitro fischia l'inizio del match: primo pallone giocato dai padroni di casa.

2' GOAL NAPOLI: azzurri subito in vantaggio con Arek Milik. Giro palla veloce dei partenopei che iniziano benissimo la partita, palla alta al centro dell'area di rigore, l'attaccante polacco incorna la sfera e la insacca. Il risultato è ora sullo 0-1.

5' Ottimo inizio di gara del Napoli che prova con il possesso palla a trovare gli spazi giusti.

8' Buono il palleggio della formazione partenopea: gli azzurri fanno partire la manovra dalla difesa, la Sampdoria non riesce ad entrare in partita e aspetta il Napoli nella propria metà campo.

11' Milik tenta la conclusione da fuori. Il tiro è potente ma centrale e termina tra le braccia di Audero.

13' Incursione sulla destra di Gabbiadini che cerca Quagliarella in area di rigore: l'attaccante stabiese non riesce a colpire bene il pallone, para facilmente Meret.

15' Callejon prova la conclusione da fuori, il tiro viene respinto da Colley e termina in calcio d'angolo.

16' GOAL NAPOLI: sugli sviluppi del corner la palla arriva sui piedi di Elmas che trova il suo secondo goal in maglia azzurra. Risultato ora sullo 0-2.

19' Bel taglio di Insigne nell'area di rigore blucerchiata: il capitano del Napoli cerca Milik ma l'ex azzurro, Tonelli, risolve.

21' La Sampdoria prova la reazione ma non riesce a rendersi seriamente pericolosa.

24' Bella palla per Callejon, lo spagnolo non riesce a stopparla bene ma conquista il calcio d'angolo.

26' GOAL SAMPDORIA: grandissimo goal di Fabio Quagliarella: Ekdal lo cerca con una palla alta e lui senza pensarci due volte la colpisce al volo e da fuori area trafigge Meret. Il risultato è ora sull'1-2.

28' La Sampdoria ora ci crede: i blucerchiati cercano di sfruttare le ripartenze per rendersi pericolosi.

31' Insigne prova l'incursione sulla sinistra e arriva in area di rigore. Tonelli riesce a metterci una pezza e risolve in calcio d'angolo.

36' Solito asse Insigne-Callejon, lo spagnolo cerca Milik ma la difesa blucerchiata risolve in calcio d'angolo.

37' Grande torsione di Milik su una palla alta: il polacco riesce ad incornare il pallone che termina fuori di poco.

39' Contropiede micidiale della Sampdoria: i blucerchiati recuperano palla in difesa e arrivano nell'area di rigore avversaria, Ramirez riesce a concludere ma il palo nega il pareggio ai liguri.

41' Nervosismo in campo: nasce una discussione nei pressi della panchina del Napoli, l'arbitro La Penna mostra il cartellino giallo sia ad Elmas che a Jankto.

45' La Penna non concede recupero e fischia la fine del primo tempo, le squadre tornano negli spogliatoi. Il risultato è sull'1-2.

Primo tempo bello e avvincente: il Napoli trova il vantaggio subito grazie al goal di Milik e al sedicesimo raddoppia con Elmas. Fino al venticinquesimo minuto in campo c'è solo il Napoli, poi la magia di Quagliarella accorcia le distanze e rimette la Samp in partita. I blucerchiati provano a rendersi pericolosi e sfiorano il pareggio con Ramirez, ma il palo nega la gioia al centrocampista uruguaiano. Risultato giusto per quello che si è visto in campo fino a questo momento, gli azzurri dovranno però restare concentrati fino al novantesimo per portare a casa i 3 punti.

Le squadre stanno facendo ritorno sul terreno di gioco allo stadio Marassi di Genova. Tutto pronto per il secondo tempo di Sampdoria-Napoli.

Non ci saranno cambi né da una parte né dall'altra.

46' La Penna fischia l'inizio della seconda frazione di gioco, primo pallone giocato dal Napoli.

47' Ekdal in ritardo su Elmas: il centrocampista blucerchiato riceve l'ammonizione.

49' Sampdoria più aggressiva in questo inizio di secondo: i blucerchiati arrivano a concludere con Quagliarella, la palla termina fuori non di molto.

52' Augello cerca dalla corsia sinistra Quagliarella nell'area di rigore azzurra: l'attaccante stabiese stacca di testa ma la palla termina sul fondo non lontana dal secondo palo.

55' GOAL SAMPDORIA: ripartenza dei blucerchiati, Gabbiadini arriva a colpire di testa e serve un ottimo assist a Ramirez che in rovesciata spedisce il pallone alle spalle di Meret. Il risultato è ora sul 2-2.

56' Silent Check in corso allo stadio Marassi: sospetto fallo di mano di Gabbiadini nell'azione che ha portato al goal.

57' La Penna dopo aver consultato il VAR decide di annullare la rete di Ramirez. Il risultato resta sull'1-2. Si ripartirà con un calcio di punizione per il Napoli.

60' Grandissimo tiro da fuori di Lorenzo Insigne che si infrange sul palo, sulla ribattuta si fa trovare pronto Zielinski che insacca il pallone. La posizione di partenza in fuorigioco del polacco costringe il direttore di gara ad annullare la rete.

61' Prima sostituzione tra le fila del Napoli: l'influenza non ferma Diego Demme, il centrocampista tedesco subentra a Lobotka.

64' La Penna fischia un fallo a centrocampo per l'intervento di Tonelli su Milik. Il difensore blucerchiato non condivide la decisione del direttore di gara.

66' Ottimo il secondo tempo della Sampdoria fino a questo momento: Linetty prova l'incursione sulla corsia di destra e crossa al centro, la retroguardia azzurra riesce ad intercettare il traversone e risolve in calcio d'angolo.

68' Confusione nell'area di rigore azzurra: Quagliarella prova la conclusione ma viene murato dalla difesa partenopea. I liguri reclamano per un sospetto fallo di mano di Manolas ma La Penna decide di non fermare il gioco.

70' Silent Check in corso allo stadio Marassi di Genova. Quagliarella rimane a terra dopo un contatto con Manolas, i blucerchiati reclamano il calcio di rigore.

71' Calcio di rigore per la Sampdoria: dopo aver consultato il VAR l'arbitro La Penna decide di concedere il penalty ai blucerchiati.

72' GOAL SAMPDORIA: Gabbiadini trasforma il calcio di rigore, il risultato è ora sul 2-2.

72' Seconda sostituzione tra le fila del Napoli: Mertens subentra a Callejon.

76' Fallo di Thorsby su Mario Rui nei pressi della panchina del Napoli: il portoghese si innvervosisce, deve intervenire La Penna per calmare gli animi.

79' Ultima sostituzione tra le fila della Sampdoria: Vieira subentra a Jankto che era già ammonito e rischiava l'espulsione.

79' Ultimo cambio anche tra le fila del Napoli: esce Elmas, dentro Politano che fa il suo esordio in maglia azzurra.

83' GOAL NAPOLI: Insigne pescato in area di rigore prova la conclusione a rete, il pallone viene deviato ma sulla ribattuta si fa trovare pronto Diego Demme che insacca a porta sguarnita. Primo goal in maglia azzurra per il centrocampista tedesco. Risultato ora sul 2-3.

87' Manolas a terra dopo uno scontro con Linetty, l'arbitro ammonisce il blucerchiato e richiede l'intervento dello staff medico per prestare soccorso al difensore greco.

89' Riprende il gioco a Marassi. Si prospetta un lungo recupero a causa delle numerose interruzioni.

90' Il quarto uomo mostra il cartellone luminoso che indica che saranno ben 7 i minuti di recupero.

92' Confusione nell'area di rigore azzurra: la retroguardia partenopea riesce a spazzare il pallone.

94' Calcio di punizione per la Samp nella metà campo del Napoli: Gabbiadini cerca Bonazzoli con una palla alta, l'attaccante blucerchiato riesce a concludere ma il tiro non è dei migliori e Meret ci mette una pezza.

95' Contatto sospetto nell'area di rigore della Sampdoria: Politano finisce a terra ma La Penna lo ammonisce per simulazione.

96' Gioco pericoloso di Bonazzoli, si ripartirà con un calcio di punizione per il Napoli nella propria metà campo.

98' GOAL NAPOLI: palla lunga per Milik, Audero esce dalla sua area di rigore e colpisce di testa il pallone per allontanarlo, sulla ribattuta però si fa trovare pronto Mertens che da più di 30 metri conclude verso la porta ormai vuota. Il risultato è ora sul 2-4.

99' La Penna fischia la fine dei giochi: il match di Marassi termina sul punteggio di 2-4.