Tanta delusione e qualche rimpianto stasera per il Benevento. Per gli stregoni infatti il 2021 non parte col botto: al Vigorito passa il Milan (0-2 il risultato finale) dopo una partita molto più equilibrata e combattuta di quello che ci si poteva immaginare alla vigilia. I sanniti offrono l'ennesima buona prestazione stagionale, dando spesso l'impressione di poter far male ai rossoneri nel corso dei novanta minuti, ma non riuscendo a sfruttare la superiorità numerica (espulso Tonali nel Milan) e fallendo, con Caprari, il rigore che avrebbe potuto riaprire la partita. Agli uomini di Inzaghi resta in effetti l'amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di aver imboccato la strada giusta, e di questo ne è la prova la classifica degli stregoni: il Benevento infatti occupa il decimo posto nella graduatoria di Serie A, con 18 punti conquistati in quindici giornate, e per il momento può essere inserito a tutti gli effetti tra le sorprese di questo campionato. Da domani intanto i sanniti torneranno a lavoro per preparare i prossimi delicati impegni: mercoledì è in programma la sfida della Sardegna Arena contro il Cagliari, sabato prossimo invece al Vigorito arriverà l'Atalanta di Gasperini. Saranno due test importanti e impegnativi sulla carta, ma questa squadra sta dimostrando di potersela giocare a viso aperto contro chiunque, ribaltando talvolta anche i pronostici.