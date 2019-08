ASCOLI. Sono stati compilati stasera ad Ascoli, in una cerimonia snella ma in cui si è cercato di mettere in risalto il valore della cadetteria, i calendari della Serie B 2019/2020, che tornano al format a venti squadre, uniformandosi alla Serie A.

Tre le formazioni campane interessate dal sorteggio, l’ambizioso Benevento, la rinnovata Salernitana e la neopromossa Juve Stabia, che cerca di ritagliarsi uno spzio importante anche in cadetteria. La prima giornata (quella del prossimo 24 agosto) vedrà subito scontri interessanti per il terzetto di campane, con la Juve Stabia che andrà a far visita all’Empoli, una delle squadre candidate al salto di categoria; trasferta in Toscana anche per il Benevento, che farà visita al Pisa, mentre la Salernitana inizierà in casa, ospitando il Pescara. Nella giornata successiva ci sono Benevento-Cittadella, Cosenza-Salernitana e Juve Stabia-Pisa, primo confronto al “Menti”, che quasi certamente si farà trovare “sold out”. Il primo derby arriva alla terza giornata (14/9 e 1/2), con il classico Salernitana-Benevento. Gli altri due, quelli che interessano la Juve Stabia, arrivano in successione, con le vespe che all’andata ospiteranno in sequenza Benevento (12ª, 9/11 e 4/4) e Salernitana (13ª, 23/11 e 13/4), per poi giocare entrambe le gare in trasferta al ritorno. La chiusura, infine, il 14 maggio 2020, vedrà il Benevento giocare ad Ascoli, la Juve Stabia a Cosenza e la Salernitana in casa contro lo Spezia.