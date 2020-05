CASTELLAMMARE DI STABIA. È l’uomo della provvidenza gialloblù. Giunto a gennaio nell’ambito di uno scambio con l’Empoli che ha visto l’idolo Branduani lasciare la Campania, Ivan Provedel si è preso in tempi record la Juve Stabia a suon di parate prodigiose e grazie ad un gol leggendario in quel di Ascoli.

«Dopo aver segnato mi sono sentito frastornato - ha ricordato il portiere ai microfoni del canale ufficiale della Juve Stabia -, mi sono ritrovato tutti i compagni addosso in una autentica esplosione di gioia. Ho impiegato qualche minuto a realizzare di aver gonfiato la rete, la gioia di aver regalato un punto alla squadra e ai tifosi è stata immensa. Di certo rappresenta un ricordo che mi porterò sempre dentro, anche se sin qui sono stati altrettanto fondamentali gli interventi sul 2-2 contro il Crotone nel match poi vinto 3-2 e quello su Taugourdeau del Trapani quando eravamo sotto 0-2 nella sfida poi pareggiata. Al di là delle soddisfazioni del campo, qui a Castellammare mi trovo benissimo, il clima è fantastico, c’è il mare e si mangia divinamente. Sarei dovuto andare via da Empoli già in estate, poi tutto è stato rinviato a gennaio. Quando è arrivata l’offerta della Juve Stabia ho accettato senza esitare. La rapidità con la quale mi sono integrato nel gruppo mi ha sorpreso, probabilmente il merito è della coesione preesistente nell’ambiente».

Il campionato si è fermato proprio quando era entrato nel vivo. «Sto trascorrendo la quarantena ad allenarmi anche se fremo dalla voglia di tornare in campo e riabbracciare il Menti, nostro campo di allenamento oltre che stadio che ospita le partite. Attualmente ci alleniamo ogni mattina grazie alle direttive del prof La Pena impartiteci tramite il software Skype, probabilmente ora che avremo l’opportunità di correre seguiremo anche dei programmi differenziati. In questi mesi ho apprezzato molto anche mister Petrazzuolo, una bravissima persona che conosce il mondo del calcio e crede fortemente nel lavoro. È un preparatore che ci fa lavorare sodo cercando di limare i dettagli per migliorare sempre più la qualità delle nostre performance. Il calore del tifo fa il resto in questo senso, spingendoti ad essere fedele alla maglia grazie al calore della gente contraddistinto da passione, dialogo e contatto umano. Alla Juve Stabia sto davvero benissimo, arrivare in serie A con questa maglia sarebbe un sogno».

Restano intanto i dubbi circa la ripresa del campionato dopo le perplessità del Ministro Spadafora che, di fatto, hanno confermato quelle alimentate nei giorni scorsi da Franco Manniello e Andrea Langella. Alla luce dei continui contatti tra Figc e Governo, il Consiglio Federale dell’8 maggio assume un valore sempre più prezioso.