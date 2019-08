Emanuele Capuano nato a roma il 18/03/1997 cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Roma dal 2007-2008-2009-2010, FC Empoli 2011, SS Lazio 2012-2013-2014, in Spagna al Jumilla serie b2 nel 2015, Unicusano Fondi serie c nel 2016, Serie d Crema 2017, serie d Anagni 2018/19. Attualmente è stato riconfermato come attaccante esterno per il città di Anagni che milita in serie D.