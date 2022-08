DESENZANO DEL GARDA. Ufficializzato oggi il tesseramento dell'attaccante Vincenzo Maione (a destra nella foto) che si è legato al Desenzano (serie D) di mister Mario Tacchinardi per la stagione prossima all’avvio. Il calciatore napoletano era stato inizialmente ufficializzato dal Ghivizzano Borgo a Mozzano: poi il trasferimento è saltato costringendo la punta ad aggregarsi prima con l’Equipe Campania in attesa della chiamata dal Calcio Desenzano. Vincenzo Maione ha iniziato la brillante carriera a Ischia dove ha effettuato tutta la trafila giovanile fino all’esordio in Serie C, mettendosi in mostra grazie alle sue capacità. Nella stagione 2017-18 si è ben messo in mostra in fase offensiva con l’Agropoli dove totalizzò più di 10 reti sfiorando la promozione. La stagione successiva nel suo palmares 7 reti in Serie D con la Sarnese risultando uno dei migliori giocatori. Nel 2019-20 si registra una buona stagione con il Francavilla (anche se interrotta a causa della pandemia), mentre lo scorso anno ha contribuito alla salvezza del Portici con le sue 10 reti. Nell’ultima stagione, 2021-22, il trasferimento in Toscana risultando uno dei migliori calciatori in forza al Prato dove nel suo score si sono registrate otto marcature.