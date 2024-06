Non solo i titolarissimi ma anche le alternative. Giovanni Manna è al lavoro per riuscire a completare il prima possibile la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte. Nelle prossime settimane andranno via molti calciatori e quindi ci saranno delle caselle vuote da riempire. In attacco, a parte Osimhen, ci dovrebbe essere la partenza di Simeone. Il cholito non ha più voglia di rimanere sempre in panchina ed è per questo che potrebbe cambiare casacca per trovare più spazio. L’argentino è sempre stato un lusso come riserva e nel primo anno in azzurro è stato fondamentale quando è entrato. Sia dal primo minuto che a gara in corsa. Con Spalletti è cresciuto molto. Purtroppo nell’ultima stagione non è andato bene. Come del resto tutta la squadra. I minuti a disposizione sono stati davvero molto pochi. E quando è stato utilizzato non è andata molto bene. Dunque, quale migliore occasione per cambiare casacca. Ci sarebbe la Lazio sulle sue tracce. Ma anche altri club lo vorrebbero.

IL SOSTITUTO. Da qualche giorno si parla con insistenza di Lorenzo Lucca dell’Udinese. Il24enne sembra il profilo giusto per diventare l’asso nella manica di Conte. Al tecnico piace molto solo che il bomber friulano non verrebbe al posto di Osimhen. Sarebbe una valida alternativa proprio a chi subentrerà al posto del nigeriano. L’allenatore salentino vuole avere due uomini per ogni ruolo. E il secondo deve essere all’altezza del primo perché quando entrerà in campo non dovrà sfigurare. De Laurentiis, in vacanza a Formentera, ha incontrato Gino Pozzo. Hanno parlato a lungo e pare che il patron azzurro abbia chiesto notizie di Lucca. Il ragazzo sarebbe bel lieto di poter lavorare alla corte di Conte. Manna, comunque, sta cercando di capire il modo di portare Lorenzo in azzurro.