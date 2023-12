È stanco e sconfortato Giovanni Simeone. Cinque minuti più recupero nella sfida contro il Monza non possono essere da stimolo per un attaccante che sa di avere mercato e di poter giocare altrove titolare. Vuole andare via il cholito. Aveva resistito l’anno passato con Spalletti ma adesso non ce la fa più ad essere la riserva della riserva. Se anche quando non c’è Osimhen deve guardarsi le partite dalla panchina allora meglio salutare tutti e cambiare casacca. La Lazio lo vuole così come altri club di Serie A. Ma pure all’estero lo richiedono. Mazzarri sembra non accorgesenedi lui. Alla vigilia della sfida contro il lombardi aveva detto che solo uno dei due attaccanti sarebbe andato in campo dall’inizio in modo tale da poter fare una staffetta nella ripresa. Nulla di tutto ciò. Simeone è stato buttato nella mischia al 40’ entrando al posto di Lobotka. Ha provato a fare qualcosa ma è stato difficile tirare anche in porta. A questo punto meglio farlo partire. Certo, con Osimhen che mancherà per più di un mese sarebbe assurdo poter contare solo su Raspadori ma qualcosa va fatto. De Laurentiis deve intervenire anche in questo caso. Anche perché sia Garcia che Mazzarri hanno sempre puntato su Raspadori dietro sua indicazione.

È un tesoro della rosa ed è giusto che si punti su di lui. Ma se c’è un Simeone in squadra che è quello che più si avvicina alle caratteristiche del nigeriano allora perché non puntare su di lui. Ed, invece, no. Fa lo spettatore non pagante sistematicamente. E naturalmente si deprime e chiede di partire al più presto. Magari spostandosi di duecento chilometri per andare alla Lazio di Sarri. Dove sicuramente avrebbe più spazio.

OPERAZIONE RECUPERO. De Laurentiis, comunque, è pronto a trovare la giusta soluzione anche se proverà a trattenerlo fino al termine della stagione. Anche perché inserire in una lista acquisti anche un attaccante è troppo. Bisogna solo stimolare un ragazzo che si allena bene ma poi vorrebbe esprimersi a grandi livelli. Soprattutto quando la davanti manca uno come Osimhen. Sicuramente il presidente medierà e farà capire a Mazzarri di doverlo utilizzare di più. Poi magari il cholito ha già deciso il suo destino e non accetterà qualsiasi tipo di proposta. La risposta si vedrà quando domenica prossima ci sarà l’ultima gara del girone d’andata in casa del Torino. Se dovesse rimanere ancora fuori o giocare solo gli ultimi cinque minuti allora il destino sarà segnato. Se ne andrà anche lui come Elmas.