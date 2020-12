Sono appena terminati a Nyon i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League e dei sedicesimi di Europa League. Per quanto riguarda la 'coppa dalle grandi orecchie' l'urna non ha sorriso a Lazio e Atalanta: i biancocelesti affronteranno i campioni in carica del Bayern Monaco, mentre i bergamaschi hanno pescato il Real Madrid. Bene invece la Juventus che, grazie al primo posto ottenuto nel girone, era tra le teste di serie e giocherà contro il Porto. Per quanto invece concerne l'ex Coppa Uefa, tutte le tre italiane (Napoli, Milan e Roma) sono state sorteggiate come teste di serie, dopo aver vinto i rispettivi gironi. Gli azzurri affronteranno gli spangoli del Granada, i rossoneri hanno pescato la Stella Rossa di Belgrado, mentre i capitolini andranno in scena contro i portoghesi dello Sporting Braga. Di seguito tutti gli accoppiamenti:

OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE:

Lazio-Bayern Monaco, Borussia M'Gladbach-Manchester City, Lipsia-Liverpool, Atletico Madrid-Chelsea, Atalanta-Real Madrid, Siviglia-Borussia Dortmund, Barcellona-PSG, Porto-Juventus.

SEDICESIMI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE:

Dinamo Kiev-Club Brugge, Real Sociedad-Manchester United, Benfica-Arsenal, Stella Rossa-Milan, Wolfsberg-Tottenham, Anversa-Rangers, Slavia Praga-Leicester, RB Salisburgo-Villarreal, Sporting Braga-Roma, Krasnodar-Dinamo Zagabria, Young Boys-Bayer Leverkusen, Molde-Hoffeneim, Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk, Granada-Napoli, Lille-Ajax, Olympiacos-PSV.