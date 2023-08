OttoChannel raddoppia: per la nuova stagione del Napoli campione d’Italia due sono gli appuntamenti settimanali fissi da non perdere sul canale 16 della tv in Campania. La novità “Se Dici Napoli”, il postgara con le interviste e le conferenze stampa in diretta subito dopo ogni partita degli azzurri, e la seconda stagione de “La Domenica Azzurra”, il talk show sul Napoli con ospiti e collegamenti. In più ci saranno speciali e approfondimenti nei tg sport anche in occasione delle gare di Champions League.

Si parte il 19 agosto, con la prima puntata di “Se Dici Napoli” - dici Canale 16! Quest’anno al triplice fischio finale di ogni match degli azzurri l’appuntamento è con Arturo Minervini ed i suoi ospiti Angelo Forgione, Maurizio Zaccone ed Eugenia Saporito. Commenti e analisi a caldo, collegamenti dallo stadio, le conferenze in diretta di Rudi Garcia ed una interazione costante con i telespettatori via whatsapp e attraverso i canali social.

La partenza è fissata dunque per sabato 19 agosto, per l'esordio dei Campioni d'Italia sul campo del Frosinone: dalle 20.15 tutti sintonizzati sul 16!

Dopo il grande successo della prima stagione, con il racconto della cavalcata del Napoli che ha portato allo scudetto, torna domenica 20 agosto, alle 21.30 (poi ogni domenica alle 21) “La Domenica Azzurra”, l’approfondimento sulle vicende del Napoli con analisi, dibattito, collegamenti e grandi ospiti, tutto in diretta e con l’interazione con i tifosi. Con la conduzione di Dario Sarnataro e la partecipazione fissa di Sonia Lantella, domenica 20 su partirà con la presenza degli ex azzurri e allenatori Gennaro Iezzo e Antonio Floro Flores, con il giornalista del Roma Giovanni Scotto e, in collegamento, Enrico Fedele. Altri ospiti di prestigio si alterneranno nel parterre domenicale di OttoChannel.