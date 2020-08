C'è molta apprensione per le condizioni di Lorenzo Insigne. Il capitano è uscito anzitempo conto la Lazio per un problema fisico La redazione di Sky Sport ha dato le ultime sulle condizioni del talento di Frattamaggiore rivelando che si tratta di un'infiammazione della sinfisi pubica, il corpo cartilagineo che unisce le due parti del pube e in più c'è anche un risentimento all'adduttore. Il giocatore è andato a Castel Volturno per andare a fare terapie, bisognerà aspettare 36-48 ore per avere un quadro più chiaro sull'infortunio con i relativi esami strumentali.