Al PalaUnisa di Baronissi, nella prima giornata del programma della scherma all'Universiade Estiva Napoli 2019, l'Italia debutta con due medaglie di bronzo. A salire sul terzo gradino del podio sono la bergamasca Roberta Marzani nella spada femminile, gia' medaglia d'oro agli Europei under 23 e ai Giochi del Mediterraneo 2018, e il bolognese Matteo Neri nella sciabola maschile, gia' Coppa del mondo under 20.

Podio anche per le staffette azzurre 4x100 stile libero nella prima giornata del nuoto alle Universiadi. Due medaglie di bronzo che si aggiungono all'argento conquistato da Marco Ciampi nei 400 stile. Sul podio la 4x100 femminile composta da Paola Biagioli (55"75), Gioelemaria Origlia (55"72), Giulia Verona (55"52) e Aglaia Pezzato (54"85) col tempo di 3'41"84, precedute per un decimo dal Giappone. Stesso piazzamento per la staffetta maschile con Ivano Vendrame (48"91), Alessandro Bori (48"87), Davide Nardini (49"10) e Giovanni Izzo (49"03) col tempo di 3'15"91 alle spalle del Brasile con uno svantaggio di 64 centesimi. Fuori concorso le staffette statunitensi che s'impongono rispettivamente in 3'37"99 e 3'11"03.