Le voci su Giovanni Manna, ripetute per tutta la giornata di ieri, e che hanno ricevuto molteplici riscontri, hanno scatenato la fantasia dei tifosi, così come le previsioni sul futuro del Napoli. E di conseguenza anche gli scommettitori, sempre molto sensibili agli argomenti di stretta attualità, si sono buttati sul tema Napoli a capofitto. Non c’è una relazione precisa, eppure il nome di Manna ha fatto crollare vertiginosamente le quote di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore del Napoli. Nel gergo, un crollo delle quote vuol dire che il tecnico laziale diventa largamente favorito. Forse il nome di Manna, collegandosi a un profilo più basso, riporta Italiano in cima alle probabilità di vederlo a Napoli. Il viola, infatti, non è un nome di particolare “prestigio”, almeno secondo i bookmakers. Di certo attira meno di Conte o Klopp, tanto per fare un esempio.Nonostante una buona partenza, neanche la cura Calzona permette al Napoli di cambiare marcia e in casa partenopea il pensiero è rivolto già alla prossima stagione. Nelle ultime ore avanza sempre più in manieraspedita la candidatura di Vincenzo Italiano, sempre più lontano dalla Fiorentina. L’arrivo in Campania del tecnico viola entro il prossimo 1° settembre si gioca a 1,95 su Snai e 2,25 su Sisal, in vantaggio su Josè Mourinho, senza squadra dopo l’addio alla Roma e offerto a 3,50. Chiude il podio virtuale dei bookie Antonio Conte, fissato a quota 4, mentre un ritorno di Maurizio Sarri - grande protagonista a Napoli tra 2015 e 2018 - sale a 5 volte la posta. Da oggi le prospettive cambieranno: Vincenzo Italiano, che non convince tutti, sarà in campo stasera con la sua Fiorentina, che sfiderà l’Atalanta nella seconda semifinale d’andata di Coppa Italia: e i napoletani lo guarderanno con occhi diversi.