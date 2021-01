IL COMMENTO

Il Napoli batte l'Empoli per 3-2 e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, dove sfiderà la vincente di Roma-Spezia (in programma martedì prossimo). Non una bella partita quella disputata oggi dagli azzurri che, anzi, soffrono più del previsto contro la capolista della Serie B. I toscani infatti se la giocano a viso aperto fino al novantesimo, dando filo da torcere ai partenopei e rimontando per ben due volte lo svantaggio grazie alla strepitosa doppietta di Bajrami, prima di subire il colpo del definitivo K.O. firmato da Petagna. Un'ottima prestazione quella offerta dagli uomini di Dionisi che, nonostante il risultato, possono essere contenti, soprattutto considerando il valore dell'avversario. Al contrario, per il Napoli quella di oggi è l'ennesima prova incolore. Nonostante il passaggio del turno infatti, sia il risultato che la partita in sé e per sé non appaiono incoraggianti in vista del futuro. La squadra ha dimostrato ancora una volta di non possedere un'identità, di non saper trovare un equilibrio, né costanza in termini di gioco, continuando ad alternare prestazioni di spessore ad altre al limite della mediocrità. Saranno gli infortuni, sarà il calendario ricco di impegni che impone di giocare ogni tre giorni, sarà la sfortuna, sarà quel che sarà, ma intanto la stagione è entrata ormai nel vivo e d'ora in poi ogni singolo errore potrebbe costare caro. Gli alibi a disposizione stanno finendo e la piazza napoletana ora esige risposte sul campo. Ad oggi la realtà è che il Napoli è ancora in corsa su tutti i tre fronti, ma solo il tempo saprà dirci dove potranno arrivare gli uomini di Gattuso.

LA CRONACA DI NAPOLI-EMPOLI

90'+3' Giua fischia la fine delle ostilità, risultato finale Napoli-Empoli 3-2. Decidono la partita i gol di Di Lorenzo, Lozano e Petagna, per i toscani doppietta di Bajrami. Sono dunque gli azzurri a staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia.

90' Sono stati concessi 3 minuti di recupero.

88' Doppia sostituzione tra le fila del Napoli: fuori Demme e Petagna, dentro Bakayoko e Llorente.

85' Pericoloso l'Empoli con Moreo, la sua conclusione al volo si perde però sul fondo.

83' Ci prova da fuori Fabian Ruiz con un bel sinistro, il pallone centra in pieno il palo e ritorna in campo.

81' Nuovamente pericoloso l'Empoli in zona d'attacco, decisivo l'intervento della retroguardia azzurra che risolve in calcio d'angolo.

77' GOAL NAPOLI: sugli sviluppi del corner Petagna riesce ad imprimere al pallone la zampata vincente. Risultato ora sul 3-2.

76' Gli azzurri con Lozano conquistano un calcio d'angolo in seguito ad un rovesciamento di fronte.

75' Spinge l'Empoli che crede nell'impresa: cross al centro dell'area di rigore azzurra, Moreo incorna la sfera che si perde però alta sul fondo.

73' Pericolosi gli azzurri con l'asse Insigne-Lozano. La conclusione del messicano però non centra lo specchio della porta.

72' Sostituzione tra le fila dell'Empoli: fuori Olivieri, dentro La Mantia.

69' Doppia sostituzione tra le fila del Napoli: fuori Lobotka ed Elmas, dentro Fabian Ruiz e Zielinski.

68' GOAL EMPOLI: i toscani trovano il pareggio nel miglior momento del Napoli e con il primo tiro in porta della ripresa. In rete ancora Bajrami, che firma così la personale doppietta. Risultato ora sul 2-2.

66' Giropalla veloce del Napoli, gli azzurri mantengono il possesso della sfera e il controllo della partita.

61' Doppia sostituzione tra le fila dell'Empoli: fuori Haas e Ryder Matos, dentro Cambiaso e Moreo.

60' Prima sostituzione tra le fila del Napoli: fuori Politano, dentro Insigne.

58' Buon momento del Napoli che continua ad attaccare, Empoli in difficoltà.

56' Insiste il Napoli in zona d'attacco, la conclusione di Petagna è però troppo debole e viene neutralizzata senza problemi da Furlan.

54' Politano ci prova da fuori con il sinistro, la difesa avversaria riesce a deviare la conclusione in calcio d'angolo.

50' Confusione all'interno dell'area di rigore dell'Empoli, la retroguardia toscana risolve in fallo laterale.

49' Provano a farsi vedere i toscani in zona d'attacco, Terzic arriva alla conclusione da fuori area, pallone alto sul fondo.

46' Giua fischia l'inizio della ripresa, primo pallone giocato dall'Empoli.

Le squadre fanno ritorno sul terreno di gioco, è tutto pronto per il secondo tempo di Napoli-Empoli.

Primo tempo vivace, con il Napoli che prova a fare la partita e l'Empoli che dà l'impressione di volersela giocare a viso aperto fino alla fine. Buona la prestazione offerta fin qui dai toscani, che stanno dando il massimo, mostrando più di un'iniziativa interessante. Gli ospiti infatti hanno saputo reagire al gol di Di Lorenzo con Bajrami, prima di subire la seconda rete azzurra firmata da Lozano, che decide fin qui il match. La sfida resta, dunque, apertissima e per il Napoli sarà fondamentale non abbassare la guardia nei secondi 45 minuti per evitare brutte sorprese.

45' Giua non concede recupero e fischia la fine del primo tempo. Le squadre tornano negli spogliatoi a riposo sul risultato di 2-1 in favore del Napoli. In gol prima Di Lorenzo, poi Bajrami, infine Lozano.

45' Scontro tra Olivieri e Demme, ammonizione per l'attaccante dell'Empoli e calcio di punizione per il Napoli all'interno della propria metà campo.

42' Ghoulam cerca Petagna all'interno dell'area di rigore, l'attaccante azzurro non riesce a controllare il pallone che si perde sul fondo.

38' GOAL NAPOLI: gli azzurri si portano nuovamente in vantaggio con una gran bella conclusione di Lozano da fuori area. Risultato ora sul 2-1.

35' Buon lavoro di Politano sulla corsia destra. L'esterno azzurro cerca Petagna al centro dell'area di rigore avversaria, Casale anticipa e risolve in calcio d'angolo.

33' GOAL EMPOLI: capovolgimento di fronte, la palla arriva sui piedi di Bajrami che cerca e trova il gol con un destro a giro sul secondo palo. Risultato ora sull'1-1.

32' Ancora pericolosi gli azzurri con il colpo di testa di Demme, la palla in questo caso termina alta sul fondo.

31' Buona iniziativa di Elmas che arriva anche alla conclusione, Furlan devia in corner.

28' Empoli vicinissimo al gol del pareggio con una rovesciata spettacolare di Ryder Matos, la palla però centra in pieno la traversa e si perde poi sul fondo.

25' Provano a farsi vedere gli ospiti in zona d'attacco, ai toscani manca però un pizzico di precisione negli ultimi 20 metri.

22' Ci prova da fuori Lobotka, Furlan blocca a terra senza problemi.

21' I partenopei si mantengo in zona d'attacco e conquistano un calcio di punizione dalla corsia sinistra.

18' GOAL NAPOLI: ottimo lavoro di Lozano sulla corsia sinistra, il messicano supera l'uomo e crossa poi il pallone al centro dell'area di rigore, Di Lorenzo incorna la sfera e la deposita alle spalle di un incolpevole Furlan.

15' Partita più equilibrata del previsto in questo primo quarto d'ora di gioco, il Napoli fatica a prendere in mano le redini del match.

12' Haas ruba palla a Politano e prova la conclusione, Meret non si lascia però sorprendere.

9' Provano ancora gli azzurri a rendersi pericolosi in zona d'attacco, questa volta però non riescono a giungere alla conclusione.

8' Errore difensivo di Lobotka, non ne approfittano gli avversari.

7' Prima occasione da gol per il Napoli, capitata sui piedi di Lozano che ha cercato la porta con un destro potente. Decisiva la deviazione in corner da parte di Furlan.

5' Come prevedibile, gli ospiti fanno capire fin da subito di volersela giocare: i toscani guadagnano il primo calcio d'angolo della partita.

1' Giua fischia l'inizio delle ostilità, primo pallone giocato dal Napoli.

Le squadre fanno ingresso sul terreno di gioco, è tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per il calcio d'inizio di Napoli-Empoli.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan, Zappella, Casale, Viti, Terzic, Damiani, Ricci, Haas, Bajrami, Ryder Matos, Olivieri.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano, Elmas, Lozano, Petagna.

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Empoli:

L'Empoli invece, dopo aver già eliminato Renate, Benevento e Brescia, arriva al Maradona con la consapevolezza di non aver niente da perdere e tutto da guadagnare. Quella dei toscani infatti è l'unica squadra di Serie B, insieme alla Spal, ad essersi qualificata per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

In casa Napoli, la vittoria ottenuta al fotofinish domenica contro l'Udinese ha riportato un minimo di entusiasmo e serenità all'interno dell'ambiente dopo le ultime prestazioni negative. I partenopei ora cercano un equilibrio e costanza in termini di gioco e risultati. Per la partita di oggi sono varie le novità nella formazione iniziale proposta dal tecnico Gattuso: tra i pali confermato Meret, in difesa tornano Koulibaly in coppia con Rrahmani e Ghoulam sulla sinistra, a centrocampo si rivedono Demme e Lobotka dal primo minuto, in attacco Elmas e Politano concedono a Zielinski ed Insigne di tirare il fiato.

È tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per l'esordio stagionale degli azzurri in Coppa Italia: la sfida tra Napoli e Empoli, valida per gli ottavi di finale della competizione. Calcio d'inizio alle 17:45, arbitro designato per l'incontro è il signor Giua.