TORRE ANNUNZIATA. La Givova Fiamma Torrese infiamma gli animi degli appassionati di volley. La storica e gloriosa squadra di volley femminile della città di Torre Annunziata, che milità nel campionato di B1, sta regalando un esaltante avvio di campionato ai propri sostenitori. Il prestigioso traguardo dei 40 anni di vita della società, da poco festeggiato, sembra aver dato nuove energie alle atlete ed a tutto lo staff. Nelle prime quattro gare ben tre vittorie.

Abbiamo raccolto le emozioni ed i pensieri del tecnico Adelaide Salerno, oggi coach della Givova Fiamma, ma già pallavolista della formazione torrese. Ci sono storie nello sport che si incrociano con quelle della vita. Un amore per per la Fiamma che dura da tutta una vita: «Il mio amore per la Givova Fiamma Torrese è nato nell’80, purtroppo devo dire grazie al terremoto. Avevo 5 anni quando ho conosciuto la pallavolo e da lì è stata una lunga storia d’amore».

Tanti progetti per il futuro, sul taraflex ma anche fuori: «Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto perché significa che la società ha lavorato e lavora bene. Mantenere in piedi una categoria come la B1 e tutte le categorie giovanili non è semplice. Nel sociale la mia società ha sempre fatto tanto e continua a farlo: lo fa e basta senza puntualizzare perché è naturale per noi farlo».

Quest’anno un inizio sprint di stagione, con un campionato di vertice: «Beh, stare alti in classifica non è facile, è un campionato difficile. Il nostro obiettivo è di crescere partita dopo partita e poi vediamo».

Quale è stato il momento più emozionante di questa avventura: «Alla prima di campionato mi sono emozionata, sentire il tifo dopo quasi due anni, sentire di nuovo il calore dei nostri tifosi è stato davvero bello».

La prima squadra di volley della città di Torre Annunziata, c’è da essere orgogliosi di quanto fatto in 40 anni di attività: «Sì, siamo una tradizione, e ancor di più oggi, la pallavolo a Torre Annunziata. Abbiamo investito e continuiamo ad investire sui giovani. Rappresentare in giro per la Campania e l’Italia la nostra città è motivo d’orgoglio ci dà una marcia in più». Da sempre legati alla città, per concludere con un messaggio a tutti: «Invito i tifosi a venire a seguirci al PalaPittoni, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid».