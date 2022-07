Continua a grandi passi l'allestimento del nuovo roster in casa Rione Terra Pozzuoli Volley. Il club flegreo proiettato verso un campionato da gran protagonista in serie B di volley maschile, ha ufficializzato dopo Di Giorgio, Di Santi, Fastoso e S.Romano anche la permanenza in gialloblu degli atleti Diego Saggiomo e Andrea Palumbo per la stagione 2022/23. Per Andrea Palumbo, vera e propria bandiera del team puteolano, sarà l'undicesimo anno in maglia Rione Terra. Dopo due vittorie della coppa Campania e la scalata dalla serie D ai vertici della serie B, Andrea vuole raggiungere la massima serie con la maglia della sua città. Diego Saggiomo è un altro simbolo del Rione Terra. Dalla scorsa stagione, è entrato a far parte dello staff tecnico della società come allenatore delle formazioni giovanili, riuscendo a trasmettere ai più piccoli con professionalità e simpatia tutta la sua passione per questo meraviglioso sport. In arrivo alla corte di patron Giovanni Coratella anche tre nuovi innesti, provenienti probabilmente da altre formazioni campane, oltre alla conferma del giovane libero De Gregorio.La nuova squadra del Rione Terra Volley inizierà la preparazione all'inizio del prossimo mese di settembre con la novità del probabile utilizzo anche del PalaTrincone di Monterusciello.