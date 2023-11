Le scelte di cuore vanno premiate. Soprattutto se i sentimenti vengono prima dei soldi. Piotr Zielinski non si è fatto ingannare dalle offerte arabe in estate. Sarebbe potuto andare via senza problemi visto che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Ed, invece, è rimasto. I sauditi hanno insistito. Così come ha fatto anche la Lazio. Ma l’amore per il Napoli è andato oltre ogni limite. Va dato merito anche alla moglie che è stato fondamentale per la permanenza, almeno per questo anno, in riva al Golfo. Sembrava tutto fatto per la cessione ed, invece, poi c’è stata la frenata. «Non penso al contratto, ci sono i miei agenti che lo fanno», aveva detto il centrocampista alla vigilia della sfida di Champions in casa dell’Union Berlino.

MERITA IL PREMIO. Giocatori di questo calibro e con la voglia di tenersi stretta una maglia vanno assolutamente trattenuti. Ed è per questo che Aurelio De Laurentiis deve cercare a tutti i costi di trovare un punto di incontro per farlo restare ancora. D’altronde compie 30 anni nel 2024 e può dare ancora tanto, grazie alla sua qualità, alla causa partenopea. Quando c’è la volontà di rimanere un accordo si trova. Anche perché trovarne un altro come Zielu è molto difficile. Ma non si deve aspettare troppo. Le richieste non mancano. Addirittura Giuntoli, conoscendo le qualità di Piotr, vorrebbe portarselo alla Juventus. In bianconero proprio no.

RENDIMENTO TOP. Così come per Spalletti e tutti gli altri allenatori precedenti, anche per Garcia il centrocampista sta risultando fondamentale. Sta avendo una continuità importante e non è colpa sua quando tutto il Napoli non funziona. Sfrutta al massimo le sue qualità. Lega il gioco tra i vari reparti e con Kvaratskhelia si trova a meraviglia. Oggi il Napoli senza Zielinski è impossibile da vedere. Ci sarebbe Elmas che potrebbe sostituirlo ma non è la stessa cosa. Pure Lindstrom ha qualità per poter coprire quel ruolo ma il tecnico francese vuole andare sempre sul sicuro. Ecco, quindi, che un giocatore del genere non deve andare via. Va blindato almeno per altri tre anni il campione polacco. Poi si vedrà. Sicuramente il presidente Aurelio De Laurentiis si è reso conto di ciò che perderebbe e presto potrebbe incontrare il suo entourage per definire un rinnovo che faccia contenti tutti.