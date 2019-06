SALERNO. Operazione del Nas a Salerno ed in provincia. I carabinieri del nucleo antisofisticazione di Salerno hanno effettuato diversi controlli all'interno di attività commerciali e sanitarie. A Salerno è stato sequestrato un laboratorio di analisi non autorizzato. A San Gregorio Magno, sempre nel Salernitano, invece, sono state sequestrate cinque tonnellate di mangimi a base di mais, orzo, fave e bietola, in uno stabilimento di materie prime per mangimi.