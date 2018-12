Pd Campania, 4 candidati alla segreteria campana

NAPOLI. Sono quattro i candidati alla segreteria del Partito democratico della Campania. Entro il termine previsto delle ore 16, hanno presentato le firme necessarie per la candidatura il deputato Umberto Del Basso De Caro, il sindaco di Poggiomarino Leo Annunziata, il sindaco di Marano Rodolfo Visconti e Armida Filippelli, dirigente scolastico tra i firmatari dell'appello "Per Napoli". Come previsto dal regolamento, essendo il numero dei candidati superiore a tre, la preselezione avverrà attraverso il voto degli iscritti nelle assemblee di circolo per il congresso nazionale, che sono previste dal 7 al 23 gennaio 2019. I tre candidati che otterranno più voti si confronteranno nelle primarie aperte in programma il 3 marzo, in concomitanza con quelle fissate per l'elezione del segretario nazionale.