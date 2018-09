Ascia e macete per minacciare di morte mamma e fratello

QUALIANO. Anni di violenza in casa contro mamma e fratello, 46enne arrestato dai carabinieri: sequestrati ascia e machete. Un 46enne di Qualiano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia poiché i carabinieri della locale stazione lo hanno sorpreso e bloccato mentre aggrediva la mamma e il fratello con cui vive; poco prima li aveva persino minacciati di morte agitando un’ascia e un machete. Erano anni che le vittime subivano senza denunciare per paura di ritorsioni ma oggi il 46enne ha passato il segno e dopo una chiamata esasperata al 112 è stato possibile arrestarlo. Adesso è in carcere. Ascia e machete sono stati sottoposti a sequestro.