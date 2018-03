Ciro Poppella vince come la migliore pasticceria di Napoli: successo a Cake Star su Real Time

NAPOLI. The Winner Is: Ciro Poppella. Il pasticciere della Sanità ha vinto l'ultima puntata di Cake Star su Real Time battendo in finale il collega della pasticceria Napolitano. Poppella ha avuto il plauso di Damiano Carraro che insieme a Katia Follesa ha condotto questo reality dedicato alla pasticceria girando l'Italia. Ultima tappa in riva al Golfo. Ciro Poppella si è aggiudicato un premio di duemila euro che domani donerà ai bambini del Santobono assieme a 400 uova di Pasqua. In finale Ciro Poppella ha "sfornato" la torta "Napul'è" fatta con mozzarella di bufala dop. Naturalmente a far impazzire i giurati è stato il famoso "fiocco di neve" che è diventato il cavallo di battaglia degli ultimi anni della famosa "bottega" della Sanità.