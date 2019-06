NAPOLI. «Questa mattina ci siamo recati in visita al famoso “lido Mappatella”, spiaggia municipale situata sul Lungomare, tra le aree a disposizione dei cittadini senza dover pagare biglietti d’ingresso. Una spiaggia diventata con gli anni “un’oasi" per tante persone indigenti che non hanno altre possibilità che quella per andare al mare durante l’estate ma anche per tanti turisti. Abbiamo notato, però, dopo l'ottimo lavoro dei giorni scorsi che ha portato all'istallazione dei cestini dei rifiuti e alla riqualificazione del lido si avverte la mancanza delle docce che il comune ha sempre garantito. Abbiamo quindi inoltrato una richiesta per installarle al più presto. Si tratta di una delle mete preferite di napoletani e turisti che deve poter offrire tutti i servizi del caso ora che siamo entrati nel vivo di questa calda stagione». Lo hanno dichiarato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale de Il Sole che ride Marco Gaudini, durante un sopralluogo sul Lungomare.