SEA WATCH. "Se la Germania non riconosce la Sea Watch, allora la Sea Watch è una nave pirata. In tal caso, si fa sbarcare l'equipaggio e la nave si affonda". Lo ha detto Giorgia Meloni, a Napoli per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia. "Sono norme di diritto internazionale", ha aggiunto Meloni chiedendo: "Perché se la Sea Watch è una nave tedesca, raccoglie immigrati clandestini nel Mediterraneo e pretende di portarli in Italia? Le norme di Dublino dicono che lo Stato responsabile è quello in cui avviene il passaggio illegale, se la nave è tedesca è la Germania che li deve giudicare, valutare e se ne deve occupare, se pretende di portarli in Italia allora ho un problema con la Germania, a meno che la Germania non mi dica che non riconosce quella bandiera".

OBIETTIVO DI FDI. "L'obiettivo di Fratelli d'Italia è quello di costruire in Europa un'alleanza che vada dai popolari ai populisti". Secondo Meloni "l'altra maggioranza possibile" va "dall'attuale Partito popolare europeo, che secondo me dovrà spostarsi più a destra, passando per la famiglia di Fratelli d'Italia, che è quella dei conservatori e dei sovranisti, fino alla realtà che abbiamo visto ieri sul palco di Milano dei populisti di Salvini e Le Pen. E' il nostro obiettivo ed è l'altra maggioranza possibile", ha concluso.