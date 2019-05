NAPOLI. L'Ospedale Cardarelli di Napoli ha deciso stamattina «la sospensione di ogni forma di attività programmata, ovvero programmabile, onde ridurre i volumi di utilizzo» della biancheria pulita. Il più grande ospedale del Mezzogiorno si trova a fare fronte all'emergenza determinata dallo sciopero dell'American Laundry, la ditta che gestisce la lavanderia dell'Asl Napoli 1​. Gli addetti hanno ripreso stamattina a lavorare ma l'ospedale ha un forte deficit di biancheria pulita. Il Cup (centro unico prenotazioni) sta contattando i pazienti i cui ricoveri erano previsti per oggi ma non sono urgenti per far slittare il loro arrivo all'ospedale.