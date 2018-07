Napoli Beach Soccer, il sogno può continuare: domani partita clou contro il Sicilia Bs

NAPOLI - La fiamma resta accesa ed è più splendente che mai, dopo la bella vittoria degli azzurri contro L’ Atletico Licata. La prestazione degli azzurri è stata forse una delle migliori della stagione, grazie anche alla fenomenale spinta del pubblico partenopeo che in massa ha risposto presente alla chiamata degli azzurri nella tappa affollando le tribune del Lido Varca D’oro ,che con la giornata di ieri , ha dato il via all’ultimo appuntamento della regular season della Serie A per il girone B.

Licata che parte subito in quarta, è la zampata di Villani a portare in vantaggio i siciliani che hanno l’occasione poco più tardi di raddoppiare ma sbagliano clamorosamente un calcio di rigore con Di Stefano che calcia fuori, è il motivo di scossa per gli azzurri che prima con Savarese poi con moderano trovano la forza di reagire ribaltando il risultato e dando la spinta per altre reti che portano gli azzurri a trovare la retta via, con determinazione e caparbietà fino alla fine del secondo tempo che si chiude con il 6-1 in favore egli azzurri. Il terzo tempo è dominio assoluto del Napoli che con 4 reti targate Sannino, Luongo ( doppietta per lui) e la firma nel finale di Edu Suarez, chiude la pratica Licata con il punteggio finale di 13-2

Napoli che con questa vittoria sale a 12 punti in classifica, portando a 4 le vittorie stagionali agganciando cosi Catanzaro, Sicila e Palazzolo, tutte in lotta per occupare gli ultimi due dei quattro posti per le finali scudetto, una corsa a quattro che terminerà Domenica, al termine della tappa.

Intanto oggi si continua a giocare, dalle ore 14 al via le penultime gare di campionato, , per i partenopei costretti alla vittoria per l’approdo alle final eight , c’è lo scontro diretto con Sicilia Beach Soccer, che ha iniziato la sua tappa con una bella vittoria per 7-5 contro il Villasimius per 7-5.

di Lorenzo Carbone

NAPOLI – ATLETICO LICATA 13-2 (3-1; 6-1; 4-0)

Napoli: Merola, Guadagno, Batalha, Luongo, Simonelli, Edu, Sannino, Moxedano, Fiore, Leo, Stefanini, Savarese. All: Guadagno

Atletico Licata: Di Bella, Villani, Mio, Famà, Tomasello, Nicoloso, Di Grazia, Iervolino, Casella, Lo Nardo, Distefano, Cultraro

Arbitri: Susanna (Roma 2), Ditto (Reggio Calabria), De Prisco (Nocera Inferiore)

Reti: 1’ pt Famà (AL), 10’ pt Savarese (N), 11’ pt Moxedano (N), 12’ pt Leo (N); 1’ st Sannino (N),

2’ st Suarez (N), 2’ st Edu (N), 3’ st Iervolino (AL), 4’ st Moxedano (N), 8’ st Leo (N), 9’ st Guadagno (N); 4’ tt Sannino (N), 7’ tt Luongo (N), 8’ tt Luongo (N), 9’ tt Edu (N)