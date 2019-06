Il Panathlon Club Napoli, come l’anno scorso, ha onorato il “Panathlon day” che ricorre il 12 Giugno, con il gemellaggio con il Club Valdarno Superiore e in interclub con il Club Caserta “Terra di Lavoro”. I presidenti Siro Pasquini (Valdarno Superiore), Francesco Schillirò (Napoli) e Paolo Santulli (Caserta), nei loro discorsi, hanno stigmatizzato i principi panathletici dell’etica e del fair play nello sport. La presenza di Pierre Zappelli (presidente Internazionale del Panathlon), di Giorgio Costa (presidente del Distretto Italia), dei vertici dell’Area Vincenzo Todaro (Campania) ed Orietta Magi (Toscana ) e del vicepresidente del Distretto Italia Chisci, hanno dato valore a una giornata di vero spirito panathletico, che ha fatto conoscere alle numerose autorità civili e militari, le origini del Panathlon nato nel 1951. a Venezia con il nome di Disnar Sport “il Rotary degli Sportivi” fino ai giorni nostri. Sono stati presentati, come nuovi soci del Panathlon Club Napoli, Adolfo Lorusso, presidente in coming del Rotary Napoli Sud-Ovest, Alfonso Pepe, assistente del Governatore Rotary del Distretto 2100 per l’anno rotariano 2019/20, Renato Silvestre, presidente in coming del Rotary Napoli Castel dell’Ovo. Prolegomeni alla parte Conviviale della serata, sono state le macchiette di Peppe Sole, eccellente rappresentante di quel filone artistico che ha reso famosa la nostra verve umoristica nel mondo. Una cena sullo splendido terrazzo del Circolo della Marina Militare, ha concluso i festeggiamenti con un brindisi augurale tra gli astanti. Visti il generale Enrico Degni, comandante dell’Accademia aeronautica di Pozzuoli, il generale in riserva dell’Aeronautica Lucio de Rogatis, Liberato Esposito, Presidente del Panathlon “Costiera Sorrentina e Vesuvio”, il dottor Armando d’Alterio, Procuratore Generale di Potenza, Tony Ardito, giornalista e segretario del Club Panathlon di Salerno, Giacinto Calise, Past President del Rotary “Isola d’Ischia", e il giornalista Carlo Zazzera.

Nella foto da sinistra: Paolo Santulli, Schillirò, Zappelli, Costa, Pasquini