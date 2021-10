Sono 2.732 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 ottobre 2021, secondo i dati regione per regione del bollettino Covid di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 42 morti. Da ieri sono stati processati 506.043 tamponi con un tasso di positività allo 0,53%. I ricoverati sono 2.445, 34 in meno da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 357, 2 in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 3.533, 4.502.457 da inizio pandemia.

I DATI DELLE REGIONI

CAMPANIA - Sono 279 i nuovi contagi da coronavirus in Campania oggi, 15 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 3 morti. I nuovi contagi sono stati individuati sull'analisi di 22.541 tamponi. In Campania sono 16 i pazienti covid ricoverati in terapia intensiva, 189 i pazienti ricoverati in reparti di degenza.

TOSCANA - Sono 230 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Da ieri i morti sono stati 3. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.663 tamponi molecolari e 21.993 tamponi antigenici rapidi con un tasso di positività allo 0,73%. I ricoverati sono 216, 7 in più rispetto a ieri, di cui 22 in terapia intensiva, uno in meno. L'età media dei 230 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa.

In isolamento domiciliare 5.262 persone con sintomi lievi, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 216, 7 in più di ieri, e 22 le terapie intensive occupate, una in meno rispetto a ieri. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 7.225 i deceduti. In Toscana i vaccini somministrati sono stati 5.663.448.

PUGLIA - Sono 102 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, venerdì 15 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 22.892 tamponi. Sono 34 i contagi in provincia di Taranto, 24 in quella di Foggia. Le persone attualmente positive in Puglia sono 2.135. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 133. In terapia intensiva, invece, 18 malati.

SARDEGNA - Sono 19 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 ottobre in Sardegna, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto di Nuoro. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (1 in meno rispetto a ieri), 76 (-3) in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.526 persone, 20 in meno rispetto a ieri.

EMILIA ROMAGNA - Sono 198 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 15 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 32.512 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 15.025 (+9). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.680 (+19), il 97,7% del totale dei casi attivi.

Quattro, invece, i decessi: uno in provincia di Ravenna (un ragazzo di 20 anni); uno nel Forlivese (un uomo di 68); due nel riminese (due uomini, entrambi di 75 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, sono stati 13.528. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 35 (-1 rispetto a ieri), 310 quelli negli altri reparti Covid (-9).

ABRUZZO - Sono 42 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 15 ottobre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 2.551. Nelle ultime 24 ore sono guarite 10 persone. Sono 48 i pazienti ricoverati in ospedale in area medica, uno in meno rispetto a ieri, mentre sono 5 le terapie intensive occupate. In isolamento domiciliare 1.374 persone.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.672 tamponi molecolari e 10.577 test antigenici con un tasso di positività allo 0.31 per cento.

PIEMONTE - Sono 203 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 15 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi, di cui 107 dopo test antigenico, sono pari allo 0,3% di 64.502 tamponi eseguiti, di cui 59.390 antigenici. Gli asintomatici sono 120 (59,1 %). I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 177 (+2 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.067. I tamponi diagnostici finora processati sono 7.524.184 (+ 64.502 rispetto a ieri), di cui 2.268.582 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 370.450 (+185 rispetto a ieri).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 82 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 ottobre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un decesso di una 97enne di Grado.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.661 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell'1,54%. Sono, inoltre, stati fatti 13.943 i test rapidi antigenici con un tasso di positività allo 0,07%. Scendono a 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 41 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Da inizio pandemia ci sono stati 3.831 morti nella Regione.

CALABRIA - Sono 94 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 15 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 3.734 tamponi effettuati. Il bollettino, inoltre, registra +60 guariti, +34 attualmente positivi, +31 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 12).

LAZIO - Sono 348 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 ottobre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.282 tamponi molecolari e 24.197 tamponi antigenici con un tasso di positività allo 0,8%. I ricoverati in reparti ordinari Covid sono 224, mentre le terapie intensive occupate sono 50. Da ieri sono guarite 308 persone. A Roma città i nuovi casi sono 172.

Nella Asl Roma 1 sono 47 nuovi casi e un decesso. Nella Asl Roma 2 ci sono stati 90 nuovi casi. Nella Asl Roma 3 sono 35 i nuovi casi e 3 decessi. Nella Asl Roma 4 sono stati 20 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 5 sono 45 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 3 decessi. Nella Asl Roma 6 sono 47 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 64 nuovi casi e nessun decesso. Dei nuovi contagi 12 nella Asl di Frosinone, 42 nella Asl di Latina, 3 nella Asl di Rieti e 10 nella Asl di Viterbo.

LOMBARDIA - Sono 288 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 15 ottobre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 105.469 tamponi. Da inizio pandemia ci sono state 34.112 vittime in Lombardia. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 297 persone, tre in meno di ieri, e in terapia intensiva 56, due in più.