Dramma a Caserta, un uomo di circa 80 anni è morto poche ore fa in via de Carlucci a Maddaloni dopo essere precipitato dal balcone della propria abitazione. Il forte schianto non gli ha dato scampo, l'anziano signore è morto sul colpo. La tragedia si è materializzata poco prima dell’ora di pranzo, quando alcune persone hanno dato l’allarme dopo aver visto l’uomo volare giù dal balcone. Sul luogo della tragedia si sono portate le volanti del commissariato, un’ambulanza ed un’auto della polizia locale di Maddaloni: purtroppo per l’uomo non c’era già più nulla da fare.