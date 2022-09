«La dissoluzione di Forza Italia è sotto gli occhi di tutti, sono usciti da Forza Italia ministri, parlamentari, sindaci, consiglieri, gli elettori hanno dimostrato di essere profondamente delusi alle ultime elezioni regionali, alle ultime elezioni amministrative, ma non è una sorta di ruba bandiera. Svuotare Forza Italia in Campania? No, non è questo il nostro obiettivo». Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, esponente di Azione che di recente ha abbandonato Forza Italia, rispondendo a Napoli a una domanda sul sostegno alla lista Azione-Italia Viva espresso dai parlamentari uscenti Domenico De Siano, Carlo Sarro e Antonio Pentangelo e dall'ex consigliere regionale campano Armando Cesaro (figlio del parlamentare uscente Luigi Cesaro), di recente fuoriusciti dal partito di Silvio Berlusconi. Alla domanda se fosse a suo agio in un partito che possa accogliere i Cesaro, Carfagna ha risposto: "Intanto io non ho letto di un accordo, ho letto di una dichiarazione di voto. In Italia tutti hanno diritto di esprimere il proprio voto, non mi sembra che questo diritto sia da negare ai Cesaro". Poi ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è quello di creare la nuova grande casa dei popolari italiani, dei moderati italiani, dei liberali italiani, che possa essere accogliente per quei milioni di italiani che si sentono orfani, che non hanno più una casa accogliente sulla quale scommettere, che credono ancora nella politica ma che pretendono dalla politica serietà, concretezza e responsabilità".